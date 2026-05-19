Los vecinos de El Médano se movilizarán contra el carril bici

El rechazo vecinal al carril bici proyectado en El Médano abandonará los consejos de barrio y tomará las calles. Vecinos del núcleo costero granadillero han convocado una manifestación para el viernes 29 de mayo a las 18.00 horas, con salida desde la Plaza Roja hasta la central, en respuesta a un diálogo institucional que los convocantes consideran “agotado” tras el Consejo de Barrio extraordinario en el que cerca de 250 personas expresaron su oposición al proyecto.
El lema elegido para la manifestación es Por el derecho al aparcamiento, no al carril bici de El Médano. Fuentes internas del Consejo de Barrio local reconocen que el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Marcos Antonio Rodríguez, acudió a aquella sesión y que existe predisposición al diálogo, pero advierten de que sus pasos “están condicionados por el mandato vecinal”. Señalan el agravio de fondo: “Aquí no se ha escuchado al pueblo. No se ha hecho una consulta pública. Ellos no son los dueños del cortijo”.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona cifra en 56 los aparcamientos eliminados en el primer tramo de la actuación en el trazado principal de la calle Juan Carlos I; desde el entorno vecinal, sin embargo, apuntan a una cifra muy superior, casi 200, y de igual forma, en la otra parte del proyecto “calculamos un número similar a lo largo del trazado”. Aluden a estimaciones propias, sin que ninguna de ellas haya sido verificada con documentación técnica.
El proyecto contempla aún cuatro fases pendientes de ejecución, lo que, según advierten los organizadores, multiplicará el impacto. “Aún faltan más aparcamientos por destruir”, subrayan.
Las alternativas propuestas por el Consistorio granadillero, dos aparcamientos modulares, nuevas plazas en El Cabezo y estacionamientos disuasorios en la entrada del núcleo, no convencen a los vecinos. “La falta de estacionamiento se nota; los que se prevén habilitar se encuentran alejados. No es lo mismo tener plazas al lado de tu casa que a un kilómetro”, argumentan desde el Consejo de Barrio.
Otro eje de la contestación es el cuestionamiento de la utilidad real del carril. Los organizadores no niegan la necesidad de infraestructura deportiva o de movilidad, pero ahondan en que se está gestionando la trazabilidad de estos carriles “como si fuese de imperiosa necesidad, cuando se ve más necesario el aparcamiento”, señalan.
La cuestión tiene además una dimensión temporal, ya que el conflicto estalla en temporada baja, cuando la presión actual sobre el estacionamiento es menor. “Actualmente hay aparcamientos, pero cuando suba la demanda turística, ¿qué pasará?”, se preguntan, advirtiendo de que el problema real “aún no ha alcanzado su pico”.