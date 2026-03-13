Piden paralizar el carril bici de El Médano ante la eliminación de 100 aparcamientos: “Va a ser un colapso”

El núcleo de El Médano es uno de los lugares más visitados de la isla. A la calidad de sus playas se le une una oferta de ocio y deportiva que provoca la llegada de miles de visitantes casi a diario. Pero el éxito de este núcleo genera a su vez una serie de consecuencias negativas que se vienen arrastrando desde hace décadas, principalmente la escasez de aparcamientos.
A esta realidad, que sufren en primera persona sus vecinos y vecinas, hay que sumarle actualmente las obras de ejecución de un carril ciclable a lo largo de la Avenida Juan Carlos I y que ha provocado un estallido vecinal debido a la eliminación de más de un centenar de aparcamientos en la zona.
Por todo ello, la portavoz socialista en Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, exige al gobierno municipal la paralización de la puesta en funcionamiento del carril bici hasta encontrar alternativas viables para los residentes en la zona. Para Miranda “no se pueden eliminar cientos de aparcamientos y no dar alternativas a nuestros vecinos y vecinas”. Además, la portavoz socialista afirma que el ayuntamiento carece de ordenanza que regule el uso de carriles bici, por lo que su puesta en marcha corre el riesgo de no estar ajustada a derecho.
En este sentido, Miranda afirma que durante su etapa como alcaldesa se sacó adelante un proyecto fundamental para mitigar la escasez de aparcamientos, como fueron los aparcamientos modulares, uno en la calle Tenerife y otro en la trasera del M3, además de avanzar en el desbloqueo de zonas tan importantes como Médano Park y Trinchera, así como las negociaciones con la propiedad de un solar a la entrada del núcleo y que iba a ser destinado como zona de aparcamientos.
Todas estas actuaciones, unidas a la creación en la propia Avenida Juan Carlos I y demás calles de El Médano de zonas verdes de aparcamiento, es decir, zonas de aparcamiento con prioridad para residentes, debían realizarse, según la portavoz socialista, en base a la elaboración de una ordenanza “pero, por desgracia, vemos como en un año de gobierno de CC, VOX y PP ni una sola de estas medidas ha salido adelante.”
Para el grupo socialista el gobierno municipal ha olvidado que en El Médano no solo hay turistas, sino también vecinos y vecinas que sufren cada día la escasez de aparcamientos y advierte que lo peor está por venir, puesto que la llegada del verano provocará una afluencia todavía mayor de visitantes “debido a la ingente cantidad de actos y eventos que se realizan en esa época y que sin duda van a colapsar todavía más El Médano”.