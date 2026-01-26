Vecinos de El Médano alertan de que hay 3 veces más viviendas vacacionales de las registradas: “Esto es un desmadre ya”

Vecinos de El Médano, en el sur de Tenerife, han expuesto este lunes en Televisión Canaria su preocupación por el impacto de la vivienda vacacional en el núcleo, una situación que, según señalaron, afecta al alquiler residencial y a la capacidad de los servicios públicos.
En declaraciones al programa Ponte al Día, Vicky, vecina de la zona, ha asegurado que “hemos llegado al límite”, pese a las modificaciones introducidas en la normativa. Según ha explicado, estos cambios son “insuficientes y, además, no se cumplen”, y ha añadido que las propias instituciones han reconocido “no tener la capacidad ni técnica ni humana para controlarlos”.
En su intervención, ha afirmado que El Médano es “una localidad muy pequeña, donde somos unos 10.000 vecinos”, pero donde la población que ocupa viviendas vacacionales “puede rondar los 8.500 en unas 2.000 casas”. Según ha explicado, esta presión supera la capacidad del núcleo: “Esto es un desmadre ya. El pueblo da para lo que da”.
Vicky ha señalado también que la situación está teniendo consecuencias directas en la vida diaria de los residentes. “Nos sentimos arrinconados, vemos que peligra nuestra identidad como pueblo y como canarios”, ha afirmado, añadiendo que existe una preocupación generalizada ante una normativa que, a su juicio, “no va a solucionar este problema”.
En relación con el control de los alojamientos, ha indicado que hay viviendas vacacionales legales, pero que “las que tienen el cartel son muy poquitas”. Según ha explicado, los vecinos de las comunidades detectan a diario “trasiego de maletas, entradas y salidas a todas horas”, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de alojamientos que operan al margen de la normativa.
También ha recordado que el cartel identificativo “se dio hace años, pero no ha habido seguimiento de normativa, ni actualizaciones ni control”.
Una campaña advierte de la situación en El Médano
Por su parte, Gonzalo, otro vecino del núcleo afectado por la situación, ha explicado que la Plataforma Vecinal Barquera ha impulsado una campaña informativa con carteles que incluyen códigos QR. Según ha detallado, uno de ellos permite consultar la normativa para comprobar si las viviendas vacacionales cumplen los requisitos legales, mientras que otro dirige directamente a los canales de denuncia.
El objetivo, según ha explicado, es denunciar “no solo los que no cumplen los requisitos, sino los ilegales”, que, ha afirmado, “son tres veces más que los apartamentos registrados en El Médano”.
En este contexto, los vecinos recuerdan que en el núcleo existen alrededor de 1.000 alojamientos vacacionales registrados, incluyendo casas con piscina, apartamentos familiares y opciones que admiten mascotas, una situación que, según la plataforma, mantiene una presión constante sobre el mercado del alquiler residencial y los servicios del municipio.
La campaña informativa, que ya fue difundida por Diario de Avisos, se mantiene activa como apoyo a la labor de información y denuncia vecinal.