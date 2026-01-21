Vecinos de El Médano denuncian: “La mayoría de las viviendas vacacionales no son legales, con o sin cartel”

“El registro solo otorga un número y un cartel, pero no convierte una vivienda en legal si no cumple los requisitos exigidos, y la mayoría, con o sin cartel, no cumple”. Con este mensaje, la Plataforma Vecinal Barquera de El Médano inició ayer una campaña informativa de colocación de carteles en el núcleo para instar a la ciudadanía a investigar y, en su caso, denunciar las viviendas vacacionales (VV) que operan en el núcleo granadillero.
La iniciativa, que ya cuenta con la colaboración de decenas de comercios y viviendas locales, ha comenzado a desplegarse en escaparates y fachadas del núcleo. Los carteles incluyen códigos QR que enlazan directamente con los canales oficiales de denuncia tanto del Gobierno de Canarias como del propio ayuntamiento, y ofrecen información sobre el régimen de estos pisos turísticos
La portavoz de la plataforma, Victoria Colmoner, explicó que la campaña responde a “una situación de colapso, que ha abocado a los vecinos a informar a la ciudadanía para que conozca y ejerza sus derechos”.
En ese sentido, recuerda que el registro de VV se basa en un “sistema en el que la administración no comprueba de oficio si los inmuebles cumplen realmente con la ley”.
Desde la asociación alertan de la magnitud del fenómeno. El Médano, con una población que no alcanza los 10.000 habitantes, “soporta cerca de 8.500 plazas turísticas repartidas en casi 2.000 viviendas registradas”, apuntan. Una presión que, según recalca Colmoner, está teniendo un impacto directo en la vida diaria del pueblo.
La señalética desplegada también recuerda el contenido de la normativa municipal. La ordenanza de VV de Granadilla de Abona prohíbe expresamente este uso en edificios donde el acceso se realice por zonas comunes, como portales, escaleras o ascensores, una circunstancia que afectaría a una parte del parque residencial.
“Existe un porcentaje permitido de VV por comunidad y, a través de decisiones entre vecinos en las juntas, se puede actuar para reducirlo, en aquellos casos que la situación no está del todo regularizada”, subrayan.