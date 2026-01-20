Una avería deja sin agua a varios vecinos en El Médano

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado este martes de una rotura en la red de abastecimiento de agua en una zona de El Médano, por causa accidental durante la ejecución de una obra privada por la zona de La Trinchera.
Según ha comunicado el Consistorio, la incidencia afecta al suministro en varias vías del núcleo costero, concretamente en las calles Chasna, La Gaviota y paseo Mercedes de Roja, donde los vecinos pueden experimentar cortes temporales de agua.
La empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento ya se encuentra trabajando en la zona para reparar la avería, y desde el Ayuntamiento estiman que el suministro pueda quedar restablecido en un plazo aproximado de dos horas.
Desde el Consistorio han lamentado las molestias ocasionadas y han agradecido la comprensión de la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos de reparación.