Mila Pacheco, decana de los abogados tinerfeños, recibirá este viernes la Cruz al Mérito Policial

La decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco, recibirá este viernes la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, galardón que concede la Policía Nacional. La letrada portuense será condecorada durante el acto central del día de la Policía que se celebrará, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio de Congresos ExpoMeloneras, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.
Mila Pacheco, con casi 25 años de ejercicio profesional, fue elegida decana del Colegio de Abogados tinerfeño (que incluye La Gomera y El Hierro) el 17 de octubre de 2025 tras desempeñar el cargo de vicedecana desde 2020. Además, dirige desde 2016 el Centro de Mediación de este órgano, un servicio pionero ya consolidado en los ámbitos judicial y extrajudicial.
También ha desempeñado un papel clave en la defensa de los derechos de los migrantes en entornos tan sensibles como la isla de El Hierro, donde ha coordinado el dispositivo para garantizar que ninguna persona se quedara sin asistencia letrada en los momentos más críticos de la crisis migratoria.
Precisamente, tanto su labor en el ámbito de la extranjería y la protección internacional como su impulso de la mediación en las Islas fueron reconocidos por el Gobierno de Canarias, en octubre de 2025, con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Justicia.