Luz verde para recuperar un aparcamiento clave cerrado en Puerto de la Cruz: más de 5 millones

El Cabildo de Tenerife ha dado este miércoles un paso previo para recuperar el aparcamiento situado bajo la Plaza de Europa, en Puerto de la Cruz, cerrado por el deterioro de su estructura e instalaciones. El Consejo de Gobierno insular ha aprobado el proyecto de reparación, con un presupuesto base de licitación de 5.053.337 euros.
La aprobación permitirá avanzar hacia la futura licitación de las obras. El proyecto básico y de ejecución contempla reparar las patologías estructurales y las instalaciones del aparcamiento, una infraestructura situada en pleno casco histórico de Puerto de la Cruz.
El documento ha sido redactado por el arquitecto José Moriana Pericet, de CEMOSA, y actualiza un proyecto elaborado en 2021 por encargo del Ayuntamiento. La actualización fue adjudicada el 13 de mayo de 2025 y posteriormente completada con una adenda.
Esta última incorpora los informes sectoriales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Patrimonio Histórico y SINPROMI, según la información facilitada por el Cabildo.
Más de 5 millones
El siguiente paso será la licitación de las obras, además de avanzar en la colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento para recuperar el estacionamiento.
El vicepresidente primero y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, considera que la infraestructura es “una pieza clave” para la movilidad del casco histórico y para vecinos, comerciantes, hosteleros y visitantes.
“Con una inversión de más de cinco millones de euros damos un paso decisivo para hacer posible la recuperación de esta infraestructura”, señaló.
Afonso enmarcó el proyecto dentro de otras actuaciones realizadas en el casco histórico, como las del Paseo de San Telmo, la calle San Juan, la Plaza Concejil y las calles Iriarte y Quintana.
El Cabildo sostiene que la recuperación del estacionamiento permitirá mejorar la accesibilidad al centro histórico de Puerto de la Cruz y favorecer la actividad comercial, hostelera y turística de su entorno.
Mejoras en 3 carreteras de Tenerife
El Consejo de Gobierno también ha aprobado tres proyectos de mejora y rehabilitación viaria por alrededor de 1,5 millones de euros. Las actuaciones afectan a más de 13 kilómetros de las carreteras TF-12, TF-42 y TF-657.
En la TF-12, en La Laguna, se acondicionarán unos 3,9 kilómetros entre los puntos kilométricos 22+635 y 26+575. El presupuesto asciende a 497.750 euros y el plazo previsto es de seis meses. Los trabajos incluyen la mejora de cunetas y la tala de árboles cuyo deterioro pueda representar un riesgo para la circulación.
La actuación de la TF-42 afectará a más de seis kilómetros entre Buen Paso y Buenavista del Norte, dentro del término municipal de Garachico. Cuenta con 525.413,25 euros y un plazo de tres meses. Se retirará el firme deteriorado, se instalará una nueva capa de rodadura y se renovará la señalización horizontal.
Por último, el proyecto de la TF-657 entre Aldea Blanca y La Camella, en Arona, dispone de 521.552,67 euros. Se rehabilitarán algo más de tres kilómetros de una calzada que presenta grietas, baches y pérdida de material. El plazo previsto también es de tres meses.