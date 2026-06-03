PAU: miles de jóvenes canarios buscan la mejor nota para su futuro

Comenzaron en Canarias las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a las que se presentan un total de 10.742 estudiantes -9.158 de ellos en la fase general- en 14 sedes distribuidas en siete islas. Concretamente, 5.458 corresponden a la Universidad de La Laguna y 5.284 a la Universidad de Las Palmas.
Minutos antes, muchos estudiantes aprovechaban para realizar el último repaso a sus apuntes o conversaban entre sí para aventurar los contenidos que podrían ser preguntados. La mayoría confesaba que tenían nervios, sobre todo por tener que romper el hielo en el primer examen de Lengua Castellana y Literatura, con la incertidumbre y tensión de los contenidos que debían responder, pero a la vez manifestaban que estaban tranquilos al señalar que llegaban preparados, que esta PAU es el final de un largo trabajo durante todo el curso y deseando que les saliera bien para no influir en sus calificaciones y poder ingresar en los estudios deseados.
Tras dejar atrás el ruido de los pasillos del Campus de Guajara, el llamamiento por apellidos a la puerta del aula designada y dirigirse a su asiento correspondiente, los alumnos tuvieron que esperar varios minutos en los que recibieron las explicaciones sobre la dinámica de la prueba, algunos consejos y pidieron que guardaran en sus mochilas todos los dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, relojes inteligentes o auriculares), que fueron confinados en una zona del aula. Se vigiló con un escaneo de radiofrecuencia aleatorio el uso de otros medios tecnológicos.
En el aula asignada por la ULL para la presencia de medios de comunicación, los alumnos estaban algo más inquietos, pero mitigar esta presencia intrusa, el docente y director de la Agrupación de Teatro de la ULL, José Antonio Ramos Arteaga, amenizó la espera con historias, anécdotas y el tradicional aplauso a llegada de los sobres con los exámenes.
A las 9.30 horas comenzaba la prueba de Lengua Castellana y Literatura II, cuya parte principal fue el comentario de una carta a la directora publicada en el periódico El País, una exaltación de la empatía y el observar al prójimo desde fuera. También respondieron varias preguntas sobre este artículo, funciones expresivas que predominaban, su tesis o un comentario razonado y argumentado sobre su temática. Además, poema Al borde de Gloria Fuertes sirvió para introducir preguntas sobre el texto, la Generación del 98 y la literatura a partir de 1975.
Tras un breve descanso, a las 12.00 horas comenzó la prueba de Lengua Extranjera II y, ya por la tarde, el alumnado debió elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía.
Si ayer estas pruebas fueron realizadas por los alumnos de las opciones de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y General, hoy será el turno para los que cursaron el Bachillerato de Ciencias. Mañana y el viernes todos afrontarán las materias específicas y optativas de cada opción.
Nuevas sedes
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la PAU contó con dos nuevas sedes ubicadas en Puerto de la Cruz y Los Llanos de Aridane, para aproximar los alumnos a las pruebas, evitar largos desplazamientos y afrontando en mejores condiciones los exámenes.
El pabellón de La Vera acogerá a 900 bachilleres de los centros de El Sauzal hasta Buenavista, que se suman a los que se trasladarán al Campus de Guajara, aquellos alumnos de los centros desde Tacoronte a Arico; y Adeje, donde se congregarán unos 930 jóvenes de Granadilla hasta Santiago del Teide.
En La Palma, además del IES Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz, la Consejería habilitó el Instituto José María Pérez Pulido de Los Llanos, para los alumnos de los cuatro institutos de la comarca Oeste. También repitieron el IES San Sebastián de La Gomera y el IES Garoé y el Centro de Profesorado de Valverde, en El Hierro.