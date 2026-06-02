Arranca la PAU en Canarias: más de 10.600 estudiantes estrenan un modelo “más práctico” y nuevas sedes

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) arranca hoy en Canarias con la participación de más de 10.600 estudiantes repartidos entre las dos universidades públicas. Los exámenes se celebrarán hasta el viernes 5 de junio, en una edición marcada por el adelanto de las fechas y por la incorporación de un modelo de evaluación más competencial y práctico, y nuevas sedes de exámenes.
En la provincia tinerfeña, la Universidad de La Laguna recibió 5.466 matrículas. De ellas, 4.571 corresponden a alumnado inscrito en la fase general y 895 a estudiantes que únicamente realizarán la fase específica para mejorar su calificación.
La modalidad de Ciencias y Tecnología vuelve a concentrar el mayor número de aspirantes en la fase general, con 2.429 inscritos, seguida de Humanidades y Ciencias Sociales, con 1.829. En Artes se contabilizan 158 estudiantes en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y 77 en Música y Artes Escénicas. Además, 78 personas se han inscrito en Bachillerato General.
Por islas, Tenerife concentra la mayoría de los aspirantes, con 4.115 matriculados en la fase general. Le siguen La Palma, con 340; La Gomera, con 77, y El Hierro, con 39.
Exámenes generales
La primera jornada está dedicada a los exámenes generales comunes para todo el alumnado: el primero comenzará a las 9.30 horas y corresponde a Lengua Castellana y Literatura II. A las 12.00 horas será el de Lengua Extranjera II. Por la tarde, a las 16.00 horas deberán elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía.
Hoy arrancarán las pruebas el alumnado que concurre por las opciones de Humanidades y de Ciencias Sociales, Artes y General, mientras que mañana será el turno de alumnado de Ciencias.
Los días 4 y 5 de junio están dedicados a las materias específicas y optativas de cada opción.
Nuevas sedes
Una de las novedades en esta edición de la PAU en la provincia tinerfeña es la incorporación de dos nuevas sedes para realizar las pruebas en Puerto de la Cruz y Los Llanos de Aridane.
En Tenerife, los exámenes se desarrollarán en varios edificios del Campus de Guajara, para el alumnado del área metropolitana y los Institutos situados entre Tacoronte y Arico, ambos incluidos; en el Pabellón Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia de Adeje, para los estudiantes entre Granadilla y Santiago del Teide; y el Polideportivo de La Vera y el CEIP Juan Cruz Ruiz, acogerá los centros entre El Sauzal y Buenavista del Norte, donde se examinarán aproximadamente 900 alumnos.
Mientras, en La Palma, además del IES Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de La Palma, unos 200 alumnos se podrán examinar en el IES José María Pulido de Los Llanos de Aridane. En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián, y en El Hierro, en el CEP Valverde.
Antonio Adelfo Delgado Núñez, coordinador de las pruebas de acceso en la ULL, señaló que “estas nuevas sedes favorecen mucho realizar la prueba a los alumnos en cada zonas, pero desde el punto de vista de la organización es un reto, ya que hay que disponer de las instalaciones, buscar profesorado auxiliar y transportar los exámenes”.
El pabellón de La Vera se ha compartimentado en zonas, hubo que recopilar, trasladar e identificar unas 500 mesas para que los estudiantes puedan hacer los exámenes. Mientras que en el CEIP Juan Cruz Ruiz se habilitarán aulas para los alumnos con necesidades de apoyo educativo (NEAE) que requieren más tranquilidad y espacios reducidos o aquellas asignaturas audiovisuales que requieren proyecciones y audios.
En el plano de organización, aumenta la complejidad porque los exámenes regresarán a La Laguna, donde se repartirán de manera aleatoria entre los distintos correctores de cada materia, incluso en distintas Islas, con el fin de no parcializar la corrección. El 10 de junio se recogerán esos exámenes.
“Trabajamos en unos protocolos que nos permitan detectar fraudes”
Las universidades contarán con sistemas de detección de dispositivos electrónicos. Antonio Adelfo Delgado recuerda que “siempre tenemos una vigilancia fuerte y detectamos dos o tres casos de copia, la chuleta artesanal de siempre. No creo que haya una expansión de estos nuevos dispositivos, y es una falta de respeto hacia el alumnado pensar que el 90% está haciendo fraude porque no es verdad”. “Trabajamos en unos protocolos que nos permitan la detección de fraudes, pero también respetar el derecho de las personas”, a la hora de un registro, su salida del aula y, ante un falso positivo, cómo reintegrarlo a su mesa para continuar el examen.