Tiempo otoñal en Canarias: la Aemet prevé un viernes de chubascos fuertes

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos nubosos en el norte, donde se prevén además lluvias de débiles a moderadas, que serán más frecuentes a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, no se descartan chubascos fuertes al final del día en la vertiente norte. En el resto, se prevé nubosidad de evolución a partir de la mañana, sin descartar algún chubasco ocasional, sobre todo en zonas del interior y en la vertiente sur.
Las temperaturas mínimas sufrirán algún ligero descenso, mientras las máximas se mantendrán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del norte o nordeste, y será algo más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde. En costas del oeste predominarán las brisas.
En la provincia de Las Palmas para este viernes, 9 de octubre, indica que en el norte de Gran Canaria habrá intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas que serán más frecuentes a primeras y últimas horas, cuando predominarán los cielos nubosos.
Mientras, en el resto de zonas los cielos estarán poco nubosos salvo algún intervalo nuboso en el sur de madrugada, con nubosidad de evolución por la tarde y probabilidad de algún chubasco ocasional, principalmente en zonas de interior y de la vertiente sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales que podrán ser localmente moderadas en el sureste por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán sin cambios, con algún ligero descenso en zonas de interior del sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en la provincia moderado de componente norte con brisas en las costas sur.