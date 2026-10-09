Dos millones de gafas para ver los próximos eclipses solares: así será su reparto gratuito

El Gobierno de España avanza en las medidas de protección ocular para los próximos eclipses solares con una nueva disposición publicada este viernes, 9 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La iniciativa se enmarca en un programa que contempla dos millones de gafas especiales para observar estos fenómenos astronómicos de forma segura, también en Canarias.
El BOE recoge el Real Decreto 815/2026, de 7 de octubre, que regula una subvención directa a la Fundación ONCE para colaborar en actividades de divulgación científica y protección ocular durante el denominado Trío de Eclipses 2026-2027-2028.
La medida da continuidad a un convenio publicado el pasado 10 de agosto entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Grupo Social ONCE.
Cómo se repartirán las dos millones de gafas para ver los eclipses
El convenio establece que el Grupo Social ONCE aportará dos millones de gafas certificadas, diseñadas específicamente para observar eclipses solares y ajustadas a la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015.
De esa cantidad, 1,7 millones de gafas se distribuirán gratuitamente entre la ciudadanía, principalmente a través de los puntos de venta de la ONCE repartidos por España.
Las otras 300.000 gafas serán distribuidas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología entre centros de investigación, museos científicos, universidades y otras entidades relacionadas con la divulgación.
El objetivo es facilitar la observación de estos fenómenos sin exponer los ojos a la radiación solar.
Por el momento, el convenio no concreta cuántas unidades corresponderán a Canarias ni establece un calendario específico de reparto para las Islas.
Cuándo serán los próximos eclipses solares en Canarias
España será escenario de tres eclipses solares entre 2026 y 2028, aunque el primero de ellos ya se produjo el pasado 12 de agosto.
Los dos acontecimientos que quedan por celebrarse son:
2 de agosto de 2027: eclipse solar total que atravesará el sur de la Península, Ceuta y Melilla. En Canarias será visible como un eclipse parcial de gran magnitud.
26 de enero de 2028: eclipse solar anular, conocido por el efecto de anillo de fuego. Desde Canarias también se observará de forma parcial.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse del 2 de agosto de 2027 será especialmente destacado en el Archipiélago. El fenómeno comenzará en la parte occidental de El Hierro a las 8.32 horas, marcando el inicio de su observación en territorio español.
Aunque la totalidad se producirá en otras zonas, desde las Islas se podrá contemplar cómo la Luna oculta una parte considerable del disco solar. La página oficial del Trío de Eclipses identifica el acontecimiento de 2027 como el más destacado de los tres para Canarias.
Por qué es peligroso mirar directamente un eclipse solar
La observación de un eclipse requiere medidas de protección específicas. Mirar directamente al Sol sin filtros adecuados puede provocar lesiones oculares graves, incluso cuando una parte importante del disco solar está cubierta por la Luna.
Por este motivo, las autoridades recomiendan utilizar gafas de observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2.
Las gafas de sol convencionales, los cristales oscurecidos y otros filtros caseros no proporcionan la protección necesaria. Tampoco se debe mirar directamente al Sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares adecuados colocados en los dispositivos.
Estas precauciones resultan especialmente importantes en Canarias, donde los próximos eclipses serán parciales y, por tanto, no habrá ningún momento en el que resulte seguro mirar directamente al Sol sin protección.
Campañas de prevención y actividades en centros educativos
El programa de colaboración no se limita a la distribución de gafas. El convenio firmado con el Grupo Social ONCE también contempla campañas informativas sobre los riesgos de observar eclipses sin protección y actividades educativas para fomentar la seguridad ocular.
Entre las actuaciones previstas figuran la elaboración de guías de observación, materiales didácticos accesibles y acciones de sensibilización en centros educativos. Asimismo, la ONCE se comprometió a emitir tres cupones conmemorativos, uno por cada eclipse del ciclo 2026-2028.
La iniciativa busca que estos fenómenos puedan ser contemplados de manera segura por el mayor número posible de personas, incluidas aquellas con discapacidad visual u otras necesidades de accesibilidad.
La información oficial sobre fechas, horarios y condiciones de visibilidad puede consultarse en los portales del Instituto Geográfico Nacional y del programa Trío de Eclipses.