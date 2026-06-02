Clases suspendidas y un dispositivo sin precedentes en Tenerife por la visita de León XIV

Los próximos 11 y 12 de junio, el Archipiélago contará con un dispositivo “único, excepcional y sin precedentes en la historia de la Comunidad Autónoma” con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias. Así lo anunció ayer el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en una jornada en la que el Ejecutivo autonómico confirmó una de las cuestiones que aún quedaban por resolver respecto a la llegada del pontífice: las clases quedan suspendidas en Gran Canaria y Tenerife el día en que el papa visite cada una de las Islas.
Esta medida, impulsada con el fin de “reducir los desplazamientos y el colapso circulatorio”, no será la única dentro de este plan que, como adelantaba el Gobierno la semana pasada, busca que el tráfico se asemeje al de un festivo o un domingo. También se cerrarán las oficinas de registro y atención a la ciudadanía, manteniéndose operativa la sede electrónica. Asimismo, se dispensará de asistir al trabajo al personal de Justicia en San Bartolomé de Tirajana, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, salvo a quienes se encuentren prestando servicios de guardia en los distintos órganos judiciales y fiscales, así como al personal necesario para la expedición de licencias de enterramiento en los registros civiles.
Además, se recomienda el teletrabajo para el conjunto del personal administrativo, al igual que para los trabajadores de empresas y organismos públicos autonómicos ubicados en ambas capitales.
Cortes dinámicos
Todas estas medidas vendrán acompañadas de restricciones de tráfico. Por un lado, se pondrán en marcha cortes dinámicos -interrupciones que se activarán y desactivarán a medida que avance la comitiva- afectando a distintas vías de Tenerife. Los bloqueos tendrán lugar entre las 8.45 y las 11.45 horas en el Camino Asfaltado El Matadero, la TF-24, la TF-5 y la TF-13, y entre las 13.00 y las 14.30 horas en la TF-5, la TF-152 y la TF-235.
Por otro lado, quedará prohibida la circulación de vehículos pesados de más de 7.500 kilos y el transporte de mercancías peligrosas en tramos de las autopistas TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5 desde las 06.00 hasta las 18.00 horas del 12 de junio. Según informa la Dirección General de Tráfico, estas restricciones “podrán ser levantadas o moduladas en función del desarrollo de las actuaciones asociadas a la visita y de las condiciones de circulación”.
Seguridad y emergencias
La previsión de una asistencia multitudinaria obligará a desplegar un dispositivo de seguridad acorde con la magnitud del evento. Para ello, se destinarán aproximadamente 1.800 agentes: 200 efectivos de la Policía Canaria, 1.000 policías nacionales y unos 600 guardias civiles.
En materia sanitaria, se movilizarán más de un centenar de profesionales y se instalarán cuatro hospitales de campaña -dos en cada isla- con el objetivo, según apuntó Alfonso Cabello, de “dar respuesta a la posible demanda urgente que pueda surgir ante un evento multitudinario y garantizar la continuidad asistencial ordinaria de los centros de salud”.
Durante la presentación de este operativo, el portavoz del Gobierno recalcó la importancia que el Ejecutivo otorga a la visita. “Es una ocasión histórica, por lo que es importante que la agenda se desarrolle con las garantías necesarias, tanto de seguridad como de asistencia, para que el mensaje de Canarias como ejemplo de solidaridad ante la inmigración llegue nítido a todo el planeta”. Asimismo, subrayó que Gran Canaria y Tenerife estarán en el foco mediático internacional, con aproximadamente 13.000 periodistas acreditados hasta la fecha.
Cabe destacar que, tras los anuncios realizados ayer, el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) se reunirá mañana para establecer las medidas organizativas y preventivas definitivas de cara a lo que será, para muchas personas, el evento más importante del año.
El Gobierno de Canarias destina dos millones de euros a las diócesis
El Gobierno de Canarias contribuirá económicamente a los actos de la visita del papa León XIV a través de una subvención de un millón de euros a cada una de las diócesis del Archipiélago. Según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, esta ayuda tiene como objetivo “sufragar los gastos de la visita”. Estas aportaciones se suman al millón de euros que ya habían anunciado y movilizado los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.
Interrogado por este asunto y sobre la justificación de este desembolso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello afirmó que “cada administración adopta el mecanismo que considera oportuno. En este caso, en lugar de asumir directamente costes como escenarios, sonido o seguridad, se concede una subvención”. También puntualizó que las diócesis presentarán una memoria detallada de gastos y que, posteriormente, se realizará la correspondiente justificación y fiscalización.
Otra de las cuestiones planteadas fue la necesidad de un despliegue de estas características durante la visita papal. Según explicó Cabello, el operativo se diseña “en función de la documentación técnica disponible y con el aval de los informes necesarios”. Además, recalcó que “hay que tener en cuenta que la visita del Papa combina la condición de jefe de Estado con la de líder mundial”.