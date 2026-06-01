El Vaticano lo confirma: Tenerife fabricará un vehículo exclusivo para la visita del papa León XIV

Tenerife asumirá un papel protagonista en la gestión logística y operativa del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, programado del 6 al 12 de junio. La organización del evento y los responsables de seguridad del Vaticano han diseñado un exhaustivo despliegue coordinado junto al Ejército del Aire y del Espacio, que implicará el uso coordinado de los dos vehículos oficiales de la flota romana en territorio tinerfeño, además de la incorporación de un tercer transporte técnico de fabricación local.
La operativa de traslado de los vehículos oficiales comenzará directamente en Roma a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea española. El plan de vuelo inicial contempla una primera escala en Barcelona, donde se descargará el primer papamóvil, correspondiente a un modelo Isuzu, junto a un vehículo eléctrico tipo buggy. Una vez concluidos los actos públicos en la capital catalana, este modelo Isuzu será transportado de forma directa hacia Tenerife para quedar integrado en la agenda de actividades previstas en la isla.
Paralelamente, el avión militar completará una segunda escala en Madrid para depositar el segundo vehículo de la comitiva, un Mercedes 500. Tras finalizar la agenda de la capital de España, este todoterreno será embarcado nuevamente en un avión militar con destino a Gran Canaria. Al término de las actividades pastorales en dicha isla, este segundo papamóvil será trasladado a su vez a Tenerife, unificando ambos vehículos oficiales de la flota de Roma en la isla antes de emprender el viaje de retorno definitivo hacia el Vaticano.
Un buggy con tecnología vaticana desarrollado en Tenerife
Más allá de las dos unidades principales de transporte elevado, la planificación oficial estipula el uso de tres vehículos eléctricos tipo buggy, estructuras ligeras destinadas a trayectos en recintos cerrados o encuentros de dimensiones más reducidas que requieran mayor proximidad con los asistentes. Mientras que la primera unidad se ensambla en Madrid para el estadio Santiago Bernabéu y la segunda procede de la escala de Barcelona, la tercera unidad está siendo desarrollada íntegramente en Tenerife.
Este tercer buggy se construye siguiendo de manera estricta los planos técnicos facilitados por el Vaticano. La adopción de este formato responde a la directriz del Papa León XIV orientada a la electrificación de la flota vaticana y la sostenibilidad. El Pontífice mantiene vigentes los dos criterios operativos tradicionales para sus apariciones públicas: la cúpula acristalada blindada cuando los parámetros de seguridad lo aconsejan, y el formato jeep descapotado cuando prevalece el criterio de cercanía.
Evolución técnica del transporte papal
El uso de este equipamiento especializado se remonta a la década de los setenta, periodo en el que las necesidades de los viajes apostólicos forzaron el diseño de plataformas elevadas pensadas para el contacto con el pueblo. Tras el Jubileo de 1976, bajo el pontificado de Pablo VI, apareció un primer modelo Toyota Land Cruiser para la exposición ante multitudes. A este diseño le sucedió un Fiat Campagnola, vehículo en el que se registró el atentado contra San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 por parte de Mehmet Ali Ağca.
Aquel suceso impulsó la implementación obligatoria de cúpulas de cristal antibalas sobre chasis de marcas como Mercedes Clase G, Seat, Ford o Hyundai. En el protocolo actual, conviven tanto la estructura blindada como el formato descapotado con pasamanos en tono “blanco místico Vaticano”, un modelo heredado de las configuraciones de Benedicto XVI y Francisco, y que ahora se desplegará en la provincia tinerfeña bajo las pautas de control técnico del personal vaticano y las Fuerzas Armadas españolas.