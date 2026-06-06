Este es el colegio público de Canarias que mejor protege a su alumnado: acaba de ser premiado

La enseñanza en el Archipiélago ha experimentado una transformación estructural sin precedentes, sacudiendo los cimientos de la metodología tradicional y elevando el listón formativo a niveles de vanguardia continental. Encontrar un colegio público de Canarias que rompa con los esquemas habituales es ahora una realidad constatada por las autoridades tras la publicación oficial, por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, del listado de los centros que se consolidan como los referentes absolutos en calidad pedagógica y protección del menor durante el presente curso escolar.
Esta selección no solo premia el rendimiento académico puro, sino que certifica un cambio de paradigma donde la salud emocional, el bienestar psicológico y la seguridad del entorno escolar se sitúan en el centro de la estrategia docente. El salto cualitativo es de tal calibre que sitúa a la educación pública canaria en el foco de las miradas de toda la comunidad educativa nacional.
Colegio público de Canarias: la revolución del bienestar en las aulas
El próximo 16 de junio, la isla de La Gomera se convertirá en el epicentro absoluto de la comunidad autónoma al acoger la gala institucional de entrega de los Distintivos de Excelencia Educativa correspondientes al curso 2025-2026. Este galardón visibiliza de forma directa el esfuerzo de la red pública e identifica a cada colegio público de Canarias que ha logrado destacar por encima de la media. El evento estará presidido por el consejero del área en el Ejecutivo regional, Poli Suárez, y reunirá a las delegaciones oficiales de los once centros seleccionados en esta edición, procedentes de seis islas diferentes.
Las metodologías que han resultado premiadas comparten un rasgo común sumamente disruptivo: huyen drásticamente de la memorización del sistema antiguo y abordan disciplinas críticas para el desarrollo de la sociedad contemporánea. Entre las áreas de éxito evaluadas destacan el razonamiento matemático manipulativo, la inmersión lingüística intensiva, la convivencia digital bajo una estricta perspectiva ética, el cuidado de la salud afectivo-sexual y la protección activa del patrimonio histórico y cultural canario.
El IES Benito Pérez Armas: el gran escudo de protección infantil
Dentro de este selecto grupo de excelencia, el IES Benito Pérez Armas ha logrado captar la atención de los expertos por su impecable modelo de Convivencia, Bienestar y Protección del Alumnado. Este centro de educación secundaria ha convertido la salud mental y la seguridad emocional de sus estudiantes en una prioridad absoluta y transversal, compartida al unísono por toda la comunidad educativa, desde el equipo directivo hasta el personal no docente.
La estrategia del centro se fundamenta en tres pilares inquebrantables: la escucha activa, el acompañamiento personalizado y la prevención temprana de conflictos o situaciones de vulnerabilidad. El diseño de sus dinámicas busca un objetivo de impacto social directo: asegurar de forma efectiva que ningún estudiante se sienta solo o desamparado ante las dificultades académicas, familiares o personales.
Para sostener este blindaje, el centro tinerfeño ha desarrollado de forma permanente programas específicos de apoyo entre iguales, la adecuación de espacios físicos destinados exclusivamente a la convivencia pacífica y diversas iniciativas de participación activa del alumnado. Este trabajo diario y sistemático ha permitido consolidar una sólida cultura de cuidado mutuo dentro de las aulas, sirviendo de inspiración directa para cualquier otro colegio público de Canarias que busque transformar sus dinámicas de convivencia interna.
Los once centros premiados en las seis islas participantes demuestran que la equidad social y la calidad educativa no están reñidas con los recursos de la red pública. El reconocimiento institucional que se materializará a mediados de junio en La Gomera es solo el punto de partida de un modelo pedagógico de éxito que la Consejería de Educación planea implantar de manera progresiva en la totalidad del mapa escolar de la región durante los próximos años académicos.