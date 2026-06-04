La movilidad de estudiantes impulsa la transformación urbana y económica

Las ciudades españolas ya no compiten únicamente por atraer inversión o turismo, sino que también lo hacen por captar talento internacional. En ese contexto, el acceso al alojamiento estudiantil se está consolidando como una herramienta estratégica para atraer a la futura fuerza laboral tecnológica, creativa e internacional. Tanto es así que el informe Alojamiento de estudiantes y captación internacional: desafíos y oportunidades en España, elaborado por el ICEX, refleja que alrededor de un 30% de los estudiantes internacionales consideran el alojamiento un elemento crítico a la hora de elegir universidad, lo que refuerza su importancia en la atracción de talento.
De acuerdo con los datos de Housing Anywhere, la plataforma de alquiler para estudiantes líder en Europa, a partir de búsquedas de alojamiento realizadas desde fuera de España, casi siete de cada diez se concentran en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades universitarias.
La movilidad internacional de estudiantes se ha convertido en uno de los grandes motores de transformación urbana y económica. Paralelamente al impacto académico, impulsan el consumo local, favorecen el ecosistema emprendedor y representan una futura plantilla de profesionales para sectores estratégicos vinculados a la tecnología, la creatividad y la innovación.
Este colectivo generó más de 6.300 millones de euros para la economía española durante el último curso analizado. La movilidad internacional sigue creciendo: se calcula que unos 9 millones de estudiantes cursarán estudios fuera de su país de origen en 2030.
La conexión entre movilidad estudiantil y atracción de talento es cada vez más relevante en las principales ciudades europeas. En un escenario de creciente demanda de educación superior y aumento de perfiles cualificados, la movilidad internacional se consolida como un factor estratégico para las economías urbanas. El acceso a la vivienda resulta determinante, puesto que condiciona la integración del estudiante e incrementa la probabilidad de que parte de ese talento permanezca y se incorpore a las empresas tecnológicas y creativas del país. Los de larga duración (grados y másteres) tienen una mayor probabilidad de establecerse a largo plazo y convertirse en la fuerza laboral altamente capacitada que demandan las áreas metropolitanas. De ahí que facilitar el alojamiento repercute en la atracción de estudiantes y en la capacidad de las ciudades para reforzar su posicionamiento y garantizar la propia red laboral de innovación y creatividad.
Canarias se afianza como un destino internacional para estudiantes, tanto universitarios de intercambio a través del programa Erasmus + como de miles de alumnos extranjeros en varias etapas formativas, en un entorno idóneo que complementa la excelencia académica.