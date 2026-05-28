El ecoturismo avanza por la senda del descubrimiento de destinos naturales

El ecoturista regresa constantemente a la naturaleza, pero no necesariamente al mismo lugar. Esta es una de las conclusiones del estudio Ecoturismo en España 2025, elaborado por el Observatorio de Ecoturismo en España (impulsado por la Asociación de Ecoturismo en España y financiado por la Secretaría de Estado de Turismo).
El 74% de los encuestados visitan espacios naturales dos o más veces al año, y casi la mitad, el 49,4%, lo hacen entre dos y cuatro veces anualmente. Para el 66,3% era la primera vez que acudía al destino elegido, frente a un 33,7% que ya lo conocía. Esta combinación confirma una tendencia relevante para el sector: el ecoturista es un viajero fiel a los espacios naturales protegidos, que prefiere descubrir destinos de naturaleza en cada viaje.
La serie histórica del observatorio muestra que este comportamiento no responde a una fotografía aislada de 2025. Desde 2023, la opción mayoritaria entre los viajeros es visitar espacios naturales entre dos y cuatro veces al año. El ecoturismo deja de entenderse como una experiencia coyuntural para consolidarse como una forma recurrente de viajar.
La red Soy Ecoturista agrupa destinos y empresas vinculados a entornos protegidos, comprometidos con su conservación y especializados en ofrecer “auténticas experiencias” de ecoturismo. “Un cliente de una empresa adherida puede estar interesado en viajar a otro destino similar en su próxima escapada de ecoturismo”, comenta Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España. “No hablamos solo de visitantes esporádicos, sino de viajeros que incorporan los espacios naturales a su forma habitual de viajar y que buscan nuevas experiencias en territorios bien conservados”.
En el periodo de la elaboración del informe, Soy Ecoturista daba cabida a 53 destinos de ecoturismo certificados y más de 800 empresas comprometidas con la conservación de los espacios protegidos y el desarrollo sostenible.
Esta herramienta de inspiración, prescripción y fidelización para un viajero afronta el reto de ser más conocida a pesar de su enorme potencial para conectar a un viajero recurrente de espacios naturales con más destinos que responden a sus motivaciones: naturaleza bien conservada, experiencias auténticas, empresas locales comprometidas, aprendizaje, conservación y desarrollo local.
La asociación empresarial Ecoactiva Canarias aglutina ese interés en el Archipiélago atlántico. Con más de 20 años de existencia, asume la representación regional en el ámbito nacional. Como tal, invita a adentrarse en el corazón de cada una de las islas y conocer sus montañas, barrancos, dunas, volcanes, cuevas, acantilados, embalses y parques naturales. Entre la gran diversidad de propuestas, la plataforma Senda ofrece actividades vinculadas a la compensación de la huella de carbono.