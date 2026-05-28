ALDI impulsa el ahorro de las familias canarias con bajadas de precio en 180 productos

Llenar la cesta de la compra es un momento clave, el centro de muchas decisiones cotidianas. En un momento en el que el consumidor presta cada vez más atención al bolsillo y al origen de los productos, ALDI refuerza su presencia en las Islas con una propuesta basada en el ahorro, la proximidad y una compra completa.
En los últimos meses, la compañía ha intensificado su política de precios en Canarias. Solo en el primer trimestre de 2026, ha aplicado bajadas en 179 productos, una cifra superior a la registrada en el resto de España. Una medida que se suma a las promociones habituales y a las ofertas que acompañan semanas clave como la del Día de Canarias. El objetivo es claro: facilitar una compra completa sin que el presupuesto se dispare.
Esta propuesta también se refleja en el surtido especial de ALDI para el Día de Canarias, donde la compañía reúne productos habituales de la cesta con referencias muy vinculadas al consumo local. Entre ellas destacan diversas variedades de mojo picón o el tradicional panecillo de matalahúva, además de otras referencias de consumo diario a precios bajos. Todos ellos estarán disponibles en todas las tiendas de las islas hasta el 31 de mayo.
La presencia de este tipo de productos se combina con una amplia oferta de marca propia, una categoría cada vez más relevante para los consumidores por su relación calidad-precio y por su papel dentro de una compra más eficiente y planificada.
Frescos y nuevos hábitos de consumo
Este enfoque conecta con la forma en la que están comprando los hogares canarios. Según el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026, un 42,9% de las familias de las Islas destina entre 30 y 50 euros semanales a productos frescos, una categoría que alcanza un gasto medio de 1.839 euros al año y donde frutas y hortalizas tienen un peso cada vez mayor. De hecho, Canarias es la región donde más ha crecido la presencia de alimentos frescos en la cesta de la compra durante el último año, con un incremento del 6,1%.
Las frutas y hortalizas se consolidan como las grandes protagonistas, concentrando el 45% del valor total de las compras de frescos. Además, el 85% de las familias canarias prioriza los alimentos frescos de origen nacional, reflejando una creciente sensibilidad hacia el origen de los productos y una compra cada vez más consciente.
La tendencia también refleja un consumidor más práctico y estratégico. Los hogares buscan hacer una compra completa en un mismo espacio, priorizando la relación calidad-precio y la comodidad. Por ese motivo, el supermercado se consolida como el principal canal de compra de productos frescos, especialmente por la posibilidad de combinar frescos y surtido habitual en una única compra.
El precio sigue siendo determinante en la decisión de compra. Según el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026, los consumidores priorizan la relación calidad-precio por encima de otros factores a la hora de elegir dónde comprar frescos. En línea con esta tendencia, el informe también señala que el precio medio de los frescos en ALDI se sitúa cerca de un 15% por debajo de la media del sector.
El crecimiento de ALDI en Canarias
El origen de los productos sigue ganando peso en la decisión de compra. ALDI cuenta con 400 productos de proveedores canarios, en su mayoría de la categoría de frutas y verduras. En total, la compañía ofrece en las Islas cerca de 170 referencias de frutas y verduras, de las cuales alrededor de 100 provienen de su colaboración con 14 proveedores locales especializados en esta categoría. El surtido total se apoya en la colaboración con más de 70 proveedores locales, lo que permite mantener una oferta adaptada al consumo en las Islas. Además, más de 130 productos llevan el sello “Soy canario”, facilitando identificar su procedencia en el lineal.
Este crecimiento del surtido local va acompañado de la expansión de ALDI en el Archipiélago desde su llegada en 2022. Actualmente, la compañía cuenta con 16 supermercados repartidos entre Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, además de una plataforma logística propia en Agüimes y un equipo formado por más de 340 trabajadores y trabajadoras.
Más allá del Día de Canarias, la evolución del consumo apunta a una idea clara: los hogares buscan una compra más práctica, más controlada y, al mismo tiempo, más cercana. En ese escenario, propuestas que combinan ahorro, producto local y una compra completa ganan cada vez más relevancia en el día a día. Esta evolución también se refleja en el crecimiento de la compañía en las Islas. En los últimos tres años, ALDI ha incrementado cerca de un 13% su número de clientes en Canarias, alcanzando ya los 298.000 compradores y una penetración del 34,8% de los hogares canarios.