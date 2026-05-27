Cachito Mío Empanadas Gourmet inaugura su primera tienda en Tenerife y regalará 200 empanadas

La marca argentina Cachito Mío Empanadas Gourmet celebrará este jueves, 28 de mayo, la inauguración oficial de su nueva tienda en Santa Cruz de Tenerife, la primera apertura de la firma en Canarias y la séptima a nivel nacional.
El evento comenzará a partir de las 17:00 horas en Calle Jesús Nazareno 10 y contará con una acción especial para el público: se regalarán 200 empanadas a todas las personas que se acerquen a conocer el nuevo local hasta agotar existencias.
Cachito Mío se ha consolidado en España gracias a una propuesta gastronómica centrada en empanadas artesanales gourmet, elaboradas con ingredientes de calidad y una amplia variedad de sabores. La marca ofrece actualmente más de 20 opciones entre sabores clásicos, gourmet e incluso variedades dulces.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran opciones tradicionales argentinas, recetas innovadoras y alternativas pensadas para todos los gustos, convirtiendo a la marca en una referencia dentro del segmento gourmet.
Con esta nueva apertura en Tenerife, Cachito Mío continúa su expansión y desembarca por primera vez en Canarias con el objetivo de acercar su propuesta a nuevos públicos y seguir creciendo dentro del mercado español.
Durante la jornada inaugural habrá degustaciones, ambiente festivo y sorpresas para quienes participen del evento.
La nueva tienda está ubicada en Calle Jesús Nazareno, 10, Santa Cruz de Tenerife. Además, los clientes podrán realizar pedidos directamente por WhatsApp al número 669 59 47 06.