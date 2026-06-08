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Si tienes un vuelo, esto te interesa: Aena cambia el horario del aeropuerto Tenerife Norte por la visita del papa

Aena recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar desde el aeropuerto tinerfeño que consulten previamente con su aerolínea
Imagen de colas en el aeropuerto Tenerife Norte. Sergio Mëndez
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El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna adelantará este viernes 12 de junio la apertura de su terminal con motivo de la visita del Papa León XIV a Canarias, según ha informado Aena.

De manera excepcional, la terminal abrirá sus puertas a las 04:00 horas, una hora antes de lo habitual, para facilitar la operativa prevista durante esa jornada.

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Aena recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar desde el aeropuerto tinerfeño que consulten previamente con su aerolínea el estado de su vuelo, ante la posibilidad de cambios o ajustes relacionados con la visita del Pontífice, quien aterriza en la Isla sobre las 09:10 horas.

Recomendación para los pasajeros

Los viajeros deberán acudir al aeropuerto con la antelación recomendada por sus compañías aéreas y comprobar cualquier actualización sobre horarios, facturación o embarque antes de desplazarse hasta las instalaciones.

La medida afecta al aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, una de las principales infraestructuras aéreas de Canarias, que adaptará su horario de apertura durante la jornada del viernes por motivos organizativos vinculados a la visita papal.

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