Si tienes un vuelo, esto te interesa: Aena cambia el horario del aeropuerto Tenerife Norte por la visita del papa

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna adelantará este viernes 12 de junio la apertura de su terminal con motivo de la visita del Papa León XIV a Canarias, según ha informado Aena.
De manera excepcional, la terminal abrirá sus puertas a las 04:00 horas, una hora antes de lo habitual, para facilitar la operativa prevista durante esa jornada.
Aena recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar desde el aeropuerto tinerfeño que consulten previamente con su aerolínea el estado de su vuelo, ante la posibilidad de cambios o ajustes relacionados con la visita del Pontífice, quien aterriza en la Isla sobre las 09:10 horas.
Con motivo de la visita del Papa León XIV a Canarias, el viernes 12 de junio el Aeropuerto de #Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna adelanta una hora la apertura de la terminal.— Aena (@aena) June 8, 2026
🕓 Abrirá a las 04:00 de la mañana (hora local).
✈️ Si vas a volar, consulta con tu aerolínea el… pic.twitter.com/hACBuyL0iH
Recomendación para los pasajeros
Los viajeros deberán acudir al aeropuerto con la antelación recomendada por sus compañías aéreas y comprobar cualquier actualización sobre horarios, facturación o embarque antes de desplazarse hasta las instalaciones.
La medida afecta al aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, una de las principales infraestructuras aéreas de Canarias, que adaptará su horario de apertura durante la jornada del viernes por motivos organizativos vinculados a la visita papal.