El colegio público de Tenerife que lidera la excelencia tecnológica en las aulas canarias: un cambio metodológico radical

La enseñanza pública en el archipiélago registra una evolución técnica en sus metodologías de aprendizaje. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado de forma oficial el listado definitivo de los centros escolares que se consolidan como referentes en calidad pedagógica.
Un total de once centros de seis islas diferentes componen este mapa de la excelencia académica, donde el CEIP Almácigo adquiere un protagonismo destacado en el ámbito de la Competencia Digital.
La isla de La Gomera acogerá el próximo 16 de junio el acto institucional de entrega de los Distintivos de Excelencia Educativa correspondientes al curso escolar. El evento estará presidido por el consejero del área en el Ejecutivo regional, Poli Suárez, y contará con las delegaciones de las comunidades educativas seleccionadas. La administración autonómica premia en esta edición la implantación de proyectos que huyen de la memorización tradicional para abordar disciplinas como el razonamiento matemático manipulativo, la inmersión lingüística, la coeducación o la vanguardia tecnológica.
El CEIP Almácigo y la vanguardia en Competencia Digital
En el desarrollo de este mapa educativo, el CEIP Almácigo se posiciona como el referente absoluto en el modelo de Competencia Digital. En este centro público, la tecnología se integra de manera orgánica en las dinámicas diarias y se sitúa estrictamente al servicio del aprendizaje. Desde las primeras etapas de la escolarización, los estudiantes se familiarizan con diversas herramientas digitales adaptadas a su rango de edad, con un enfoque basado en el uso responsable.
Esta metodología no se limita a la actividad dentro de las aulas, sino que define la estructura organizativa de la institución y articula los canales de relación con las familias. El proyecto del CEIP Almácigo equilibra la innovación tecnológica con un proceso de reflexión sobre la utilización adecuada y ética de los recursos digitales en la sociedad contemporánea.
Centros referentes en comunicación, inclusión y matemáticas
El listado de distinciones incluye al CEIP Cristóbal García Blairzy, galardonado en la categoría de Equidad, Inclusión y Accesibilidad Universal. Este colegio destaca por la adaptación de sus espacios físicos mediante apoyos visuales y pictogramas que facilitan la autonomía del alumnado, integrando las aulas específicas y las áreas sensoriales en la actividad cotidiana diaria.
En el área de Competencia en Comunicación Lingüística, la EEI Almirante Antequera recibe el reconocimiento por un proyecto que vincula la lectura entre el aula y los hogares desde edades tempranas. Por su parte, el CEIP Los Quintana es premiado en Competencia Matemática gracias a una metodología basada en el razonamiento manipulativo, la experimentación y la resolución de problemas, complementada con robótica y pensamiento computacional.
Modelos de plurilingüismo, coeducación y participación social
El CEIP Los Tarahales obtiene el distintivo en Plurilingüismo y Educación Intercultural por la convivencia ordinaria de lenguas en sus zonas comunes. En el ámbito de Coeducación, Igualdad y Educación Afectivo-Sexual, destacan dos centros: el IES Doramas, cuyo proyecto está impulsado de forma activa por un comité de estudiantes que gestiona campañas y un podcast escolar, y el CEIP San Sebastián, que asimila estos valores en la organización de sus patios y materiales educativos.
La gestión interna y la vinculación con el entorno también centran los galardones. El IES José Zerpa, con una infraestructura de cerca de 1.600 estudiantes, se consolida en Liderazgo Pedagógico y Cultura Participativa al involucrar a familias, profesorado y alumnos en la toma de decisiones. Asimismo, el CEIP Puntagorda obtiene la mención en Innovación Educativa por iniciativas de impacto social que conectan a la escuela palmera con proyectos internacionales y con la población mayor de su municipio.
La lista oficial de la Consejería de Educación se completa con el CEIP Guiguan, reconocido en el apartado de Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario por programas prácticos como ‘Memoria Isleña’, el uso del timple y la lucha canaria; y el IES Benito Pérez Armas, premiado en Convivencia, Bienestar y Protección del Alumnado por el diseño de entornos seguros sustentados en planes de acompañamiento, prevención y escucha activa.