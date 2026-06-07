La Aemet actualiza el mapa de riesgos en Canarias: tres islas, bajo avisos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha procedido a la actualización de los avisos amarillos en Canarias ante la previsión de un notable incremento en la intensidad del viento y un empeoramiento de las condiciones del mar, riesgos concentrados principalmente en las islas occidentales y Gran Canaria.
El primera de los avisos meteorológicas dará comienzo a partir de las 16:00 horas de este domingo, 7 de junio, y permanecerá en vigor hasta la medianoche. Este aviso por viento de componente alisio afectará de manera directa al área metropolitana de Tenerife, así como a la fachada sur de la Isla y a las cumbres expuestas. Los modelos de la agencia estatal prevén que se alcancen rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.
Empeoramiento de las condiciones del mar
De cara a las siguientes jornadas, la inestabilidad meteorológica se trasladará al entorno marítimo del archipiélago. La Aemet ha activado de avisos amarillos por fenómenos costeros para este lunes, 8 de junio, fijando el inicio de las restricciones a las 18:00 horas en los puntos con mayor exposición.
Las zonas especialmente afectadas por el mal estado del mar serán el este, sur y oeste de Tenerife, de forma idéntica al este, sur y oeste de Gran Canaria. Las previsiones oficiales detallan que en el canal que separa ambas islas se registrará un viento del nordeste de 50 a 61 km/h, equivalente a fuerza 7 generalizada, localizándose la mayor incidencia en el sector sur del citado canal marítimo.
Esta situación de adverso oleaje y viento en costa se prolongará durante toda la noche del lunes y se mantendrá activa durante la madrugada del martes, 9 de junio, previéndose su desactivación oficial a las 6:00 horas.
Afectación en El Hierro
El riesgo por fenómenos costeros también se extenderá a la isla de El Hierro. En este caso, el aviso amarillo de la Aemet comenzará a regir un poco más tarde, concretamente a partir de las 20:00 horas del lunes.
El pronóstico de los técnicos para el litoral herreño advierte de la presencia de viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), el cual se manifestará de forma generalizada mar adentro en la costa norte de la Isla.
Las condiciones de riesgo marítimo en los sectores costeros de El Hierro se prolongarán durante las primeras horas de la jornada del martes, 9 de junio, estando previsto el cese del aviso amarillo a las 3:00 horas.