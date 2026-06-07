Una tubería rota vierte agua sin descanso desde hace meses en pleno corazón de Anaga

Un grupo de senderistas que recorre habitualmente el Camino de Las Hiedras, en el monte de Las Mercedes, ha denunciado el vertido continuado de agua procedente de una tubería rota situada en este enclave natural del macizo de Anaga.
Según explican los excursionistas, la avería fue detectada hace aproximadamente cuatro meses durante sus recorridos de fin de semana por la zona. En un primer momento pensaron que la salida constante de agua podía estar relacionada con las abundantes precipitaciones registradas durante el invierno y con el aumento temporal del caudal en las conducciones hidráulicas. Sin embargo, el paso del tiempo ha despejado cualquier duda.
Los denunciantes aseguran que, pese a haber transcurrido más de tres meses desde el final de los episodios más intensos de lluvia, la tubería continúa vertiendo agua de forma ininterrumpida, sin que aparentemente se haya procedido a su reparación.
Para respaldar su denuncia, los senderistas han grabado un vídeo que han hecho llegar a Diario de Avisos y en el que puede observarse cómo el agua mana de manera constante desde la conducción dañada y se pierde por la ladera.
“Pensábamos que podía deberse al exceso de agua por las lluvias, pero han pasado los meses y la tubería sigue exactamente igual, vertiendo agua de forma permanente”, explican los excursionistas.
Además, muestran su preocupación por el desperdicio de un recurso especialmente valioso en Tenerife. “No nos sobra el agua en Tenerife para que se derroche de esta manera”, lamentan los senderistas, que aprovechan para hacer un llamamiento a las administraciones competentes con el fin de que se adopten medidas urgentes para solucionar el problema.
La fuga se localiza en el entorno del Camino de Las Hiedras, uno de los senderos más frecuentados del monte de Las Mercedes y puerta de acceso a algunos de los recorridos más conocidos del macizo de Anaga, un espacio natural de enorme valor ecológico que alberga importantes masas de laurisilva.
Cabe recordar que la gestión hidráulica del macizo de Anaga, incluida la zona donde se encuentra ubicado el monte de Las Mercedes, es competencia del Cabildo Insular de Tenerife. Por este motivo, los denunciantes solicitan a la Corporación insular que inspeccione la infraestructura afectada y proceda a su reparación lo antes posible para evitar que continúe el desperdicio de agua.
Los senderistas confían en que la difusión pública de esta situación contribuya a acelerar una actuación que consideran necesaria y urgente para preservar un recurso tan escaso como imprescindible para el futuro de la Isla.