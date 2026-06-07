Despliegue de urgencia en el sur de Tenerife: dos niños hospitalizados tras dos accidentes casi simultáneos

ELos servicios de emergencia del sur de Tenerife tuvieron que intervenir de manera consecutiva en dos accidentes de tráfico en los que resultaron heridos dos menores de edad, con apenas 27 minutos de diferencia. Ambos sucesos obligaron a la movilización de recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de las respectivas policías locales, concluyendo con el traslado de los afectados a un centro hospitalario.
El primero de los incidentes se registró en el término municipal de Adeje. A las 20:15 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un vehículo de motor había atropellado a un menor en la Avenida Barranco de Las Torres.
La sala operativa del 112 activó de inmediato una ambulancia medicalizada del SUC y patrullas de la Policía Local de Adeje. El personal sanitario evaluó al herido, un menor de 8 años que presentaba policontusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado, fue evacuado en la unidad médica al Hospital del Sur. En el mismo lugar, el SUC atendió a la conductora del vehículo implicado, quien rechazó ser trasladada a un centro sanitario tras ser valorada. Los agentes policiales se encargaron de realizar el atestado correspondiente.
Segundo accidente en el municipio de Arona
Sin apenas margen de tiempo, a las 20:42 horas, el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES) recibió un segundo aviso de urgencia, esta vez desde el municipio vecino de Arona. La alerta informaba sobre una colisión entre un turismo y una bicicleta que era conducida por un menor de edad en la Avenida El Palm-Mar.
El protocolo del 112 movilizó con rapidez una ambulancia de soporte vital básico del SUC junto a efectivos de la Policía Local de Arona. Los profesionales sanitarios valoraron en la misma vía pública al ciclista, un menor de 10 años, el cual presentaba policontusiones de carácter moderado, una calificación idéntica a la del siniestro previo de Adeje.
Tras prestarle la correspondiente asistencia sanitaria inicial en el lugar de la colisión, los paramédicos del SUC se encargaron de su traslado en la ambulancia de soporte vital básico hacia las instalaciones del Hospital del Sur, el mismo centro hospitalario al que había sido derivado el primer menor herido de la tarde. Asimismo, la Policía Local de Arona asumió la gestión de la seguridad vial de la avenida y procedió a realizar el atestado correspondiente para determinar la dinámica de los hechos.