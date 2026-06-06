Todo lo que se sabe sobre el incendio en Güímar: una calle cortada, cables quemados y la decisión de la alcaldesa

Los servicios de emergencia y el grupo de gobierno local han intervenido de urgencia tras declararse un incendio en una vivienda abandonada en el municipio de Güímar. El incidente, que comenzó a primera hora de la tarde en la carretera del Puertito, concretamente en el punto de entrada a la calle Candelaria, provocó la movilización inmediata de varias dotaciones de bomberos.
Los efectivos de extinción se desplazaron con rapidez a la zona afectada para iniciar las labores de control, con el objetivo prioritario de evitar que las llamas se propagasen por el entorno urbano. Tras controlar la fase crítica del fuego, la situación ha requerido medidas administrativas y de seguridad inmediatas para proteger a los viandantes.
Despliegue municipal y corte de tráfico
Según ha informado VT Noticias Local de Güímar, la alcaldesa del municipio, Carmen Luisa Castro Dorta, junto al quinto teniente de alcalde, José Miguel Hernández Fernández, se trasladaron al lugar de los hechos de manera inmediata. Ambos representantes públicos se han puesto al frente de las operaciones para asegurar el perímetro del incendio y coordinar las acciones de los diferentes operarios.
Como primera medida preventiva, las autoridades locales han prohibido el paso por la calle Candelaria. La restricción afecta tanto al tráfico rodado como a los peatones para evitar incidentes ante los desprendimientos o la inestabilidad de la zona afectada.
Por otro lado, la proximidad del fuego a las infraestructuras de servicios provocó daños en el tendido eléctrico del entorno. Ante esta situación, el concejal José Miguel Hernández Fernández ha gestionado de forma directa un aviso con la compañía Endesa, con el fin de agilizar los trabajos para restablecer los cables quemados y normalizar la situación de la red en la zona del Puertito.
Evaluación técnica y control de rastrojos
Las consecuencias del fuego sobre el inmueble obligarán a una intervención técnica especializada en los próximos días. Según ha confirmado el Ayuntamiento de Güímar, el próximo lunes los técnicos municipales valorarán los daños estructurales de la vivienda abandonada. Tras este examen pericial, la corporación local se pondrá en contacto con los legítimos propietarios para tomar las decisiones correspondientes.
De forma paralela a este suceso en el casco urbano, las alertas de emergencias se activaron también en la zona de las cumbres. Fuentes oficiales han confirmado la existencia de un conato de incendio en Las Cañadas, el cual afectó a una superficie de retamas. Las características geográficas y el tipo de terreno impidieron que este foco pudiera propagarse hacia otras áreas.
Respecto a los incendios comentados a primera hora de la tarde en las zonas bajas, los servicios de seguridad y emergencias han confirmado que no revisten gravedad. Los focos menores afectaron de forma exclusiva a superficies de rastrojos y quedaron resueltos por los bomberos sin mayores complicaciones.