La conocida Cafetería Molina de La Laguna se vende tras 29 años: “La batalla está perdida”

La Cafetería Molina, un conocido establecimiento de restauración del casco de La Laguna, ha salido al paso de los rumores generados de manera inmediata tras la colocación de un cartel de venta en su fachada.
A través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, los propietarios del negocio han querido aclarar de forma tajante la situación real del local para desmentir de manera rotunda las informaciones erróneas que apuntaban a un cese forzoso, quiebra económica o jubilación.
“No, no hemos cerrado. No, no nos jubilamos. No, no es por el alquiler, no en nuestro caso. No, no es porque nos vaya mal”, han manifestado de forma contundente los responsables de la empresa para frenar las especulaciones de los últimos días.
La dirección del establecimiento, que mantiene de manera ininterrumpida la misma regencia y propiedad en La Laguna desde hace 29 años, insiste en que nadie se ha jubilado y nada ha cambiado en la gestión interna, aclarando que “simplemente sentimos que el ciclo se ha terminado”.
Los propietarios detallan que la decisión responde directamente a la complicada coyuntura económica y sectorial a la que se enfrentan diariamente los pequeños empresarios de la restauración. “Nos crujen a impuestos, la materia prima cada vez es más cara y encontrar personal es extremadamente difícil”, denuncian de forma abierta en su comunicado, señalando estos tres factores como los principales causantes del desgaste del negocio.
A esta situación se suma, según detalla el propio texto de la empresa, una compleja y prolongada relación administrativa con la corporación local de La Laguna. Los afectados denuncian haber soportado una situación de presión institucional continuada durante los últimos diez años por parte del ayuntamiento. Esta circunstancia ha terminado por mermar las fuerzas de la propiedad del local: “Si a esto le sumamos que llevamos diez años aguantando un acoso insufrible por parte del ayuntamiento, la batalla está perdida”, afirman.
Entre las principales discrepancias técnicas enumeradas en el texto oficial se encuentra la orden de retirada de la cartelería exterior del edificio, un elemento que, según explican, “llevaba más años puesta que los adoquines de la calle”. Asimismo, la gestión del espacio exterior ha sido objeto de fricciones recurrentes debido a las restricciones aplicadas a la terraza, una instalación sobre la que critican que “unas veces nos la han permitido, y otras han puesto mil pegas para que las quitemos”.
La propiedad recalca que la empresa ha intentado de manera constante adaptar su actividad comercial a la legalidad vigente en la ciudad turística y administrativa, requiriendo información técnica previa, elaborando proyectos específicos y abonando la presentación de infinidad de planos y memorias técnicas para cumplir rigurosamente las normativas sectoriales. “Todo esto intentando siempre hacer las cosas bien. Informándonos y tratando de cumplir con todas las normativas. Presentando infinidad de planos y proyectos que cuesta dinero tanto elaborar como presentar… Y la respuesta siempre negativa, con pegas y contratiempos absurdos. Mientras tanto, el resto de negocios con su terraza impoluta”, lamentan los dueños.
El escrito concluye aclarando que el motivo definitivo del cese en el municipio no está vinculado a la edad de retiro laboral de sus titulares, sino a un proceso de desmotivación generalizada ante los impedimentos descritos. “Simplemente estamos cansados. No es jubilación, es desmotivación”, sentencian en sus redes. El negocio ha finalizado su intervención pública agradeciendo la confianza depositada por los clientes que valoran su trayectoria profesional. La Cafetería Molina continuará abierta al público en La Laguna de forma provisional, manteniendo su horario habitual de atención al cliente de lunes a viernes, desde las 7:00 horas hasta las 15:00 horas.