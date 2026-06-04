“La Laguna ofrece el suelo para levantar el gran estadio europeo que merece el CD Tenerife”

La Laguna sigue dando pasos firmes en ese gran proyecto anunciado para la construcción de un pabellón municipal deportivo y multifuncional en la zona de Las Mantecas. Pero, además, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, anuncia que hará una propuesta formal al Cabildo para poner a su disposición 40.000 metros cuadrados de suelo, en el entorno de ese futuro pabellón municipal, “para levantar el gran estadio europeo que merece el CD Tenerife”. “Seguir parcheando durante dos décadas el Heliodoro Rodríguez López supone gastar millones sin resolver el problema de fondo”, enfatiza.
-El Ayuntamiento de La Laguna proyecta la construcción de un nuevo pabellón deportivo y multifuncional en la zona de Las Mantecas, y este pasado febrero anunció el inicio de la tramitación técnica para la modificación menor del PGO necesaria en la parcela donde se ubicará. ¿En qué punto se encuentra en este momento el proyecto?
“Este mismo lunes acaba de salir a exposición pública por parte del Cabildo el procedimiento de evaluación ambiental para la modificación menor del Plan General de Ordenación en la parcela de Las Mantecas, debajo de la Facultad de Bellas Artes. Este es un trámite imprescindible para disponer del suelo que se destinará al futuro pabellón, entre otras actuaciones previstas. Nosotros estamos firmemente decididos a que La Laguna cuente con una nueva instalación deportiva de primer nivel, tal y como hemos anunciado desde el minuto cero. Un pabellón con carácter modular, y capacidad para albergar grandes competiciones deportivas, pero también congresos, ferias, conciertos y eventos de primer nivel. Este proyecto no es un capricho, sino que responde a una necesidad que nos han manifestado repetidamente los clubes de élite de nuestro municipio que compiten a nivel nacional e internacional y que necesitan esta infraestructura”.
-¿Cuáles serían los siguientes pasos de este proceso administrativo?
“El periodo de información pública es de 45 días hábiles y luego el plazo necesario para que el órgano ambiental insular emita su informe, por lo que es muy pronto para dar fechas. Una vez el Cabildo emita el Informe Ambiental Estratégico, el Ayuntamiento podrá elevar la propuesta a aprobación inicial, abrir el periodo de información pública y continuar con los trámites necesarios hasta la aprobación definitiva de la modificación urbanística. Paralelamente, desde el Ayuntamiento seguiremos avanzando en la planificación técnica del futuro pabellón para que el proyecto pueda desarrollarse con la mayor celeridad posible”.
-¿Hay alguna estimación de la inversión que supondrá?, ¿y se plantean plazos concretos?
“El proyecto definitivo se presentará con su memoria económica cuando corresponda. Lo mismo con el inicio de las obras. Ahora mismo estamos en la fase urbanística. Hablar de fechas de obra sería precipitado porque es un proceso complejo, pero sí puedo decir que estamos avanzando con toda la celeridad que nos permiten los plazos administrativos, porque esta infraestructura es prioritaria para La Laguna”.
-Hablando de grandes infraestructuras deportivas, ¿qué opina del anuncio del Cabildo sobre la reforma del Heliodoro? Con 33 millones de inversión para las dos primeras fases, hasta 2030, y más de 50 millones si se ejecutan las otras dos planteadas hasta 2040…
“A nadie se le escapa que el Club Deportivo Tenerife necesita un nuevo estadio y que existe entre la afición un enorme sentimiento de pertenencia hacia el Heliodoro Rodríguez López. Ahora bien, hay que ser realistas. Seguir parcheando durante dos décadas el Heliodoro Rodríguez López supone gastar millones sin resolver el problema de fondo. El futuro del CD Tenerife pasa por una infraestructura capaz de responder a las exigencias del fútbol moderno y de las competiciones europeas. Entre presentar un proyecto de rehabilitación a 14 años vista y plantear la construcción de un nuevo estadio, debemos optar por la opción más rentable, más rápida en el tiempo y más adaptada a las exigencias de los nuevos tiempos”.
-¿Considera entonces que es mejor construir un nuevo estadio para el CD Tenerife?
“Yo lo que digo es que, ante lo que se está planteando respecto al estadio, deben valorarse todas las opciones. Ante esa situación, La Laguna da un paso adelante y planteamos que, ya que nosotros estamos inmersos en el proceso de modificación del PGO para la construcción de un nuevo pabellón deportivo en Las Mantecas, aprovechemos este proceso. La Laguna puede poner a disposición del Cabildo 40.000 metros cuadrados de suelo para contar con una zona deportiva del más alto nivel, que incluya un nuevo estadio para el Club Deportivo Tenerife. No es necesario expropiar ni comprar suelos privados porque ese suelo pertenece al Ayuntamiento de La Laguna. Y si pertenece a La Laguna, pertenece a la isla de Tenerife. Por tanto, mi ofrecimiento está ahí, sentémonos a hablar y a plantear una instalación del más alto nivel europeo en la Isla. La Laguna ofrece el suelo para levantar el gran estadio europeo que merece el CD Tenerife”.
-¿Exactamente dónde se ubican esos 40.000 metros cuadrados?
“Es el terreno que quedaría entre la Facultad de Bellas Artes y el futuro pabellón. Quiero dejar claro que esto no es ir en contra de nadie, sino aportar un poco de sentido común, porque lo que se está hablando es de una inversión enorme de dinero público para unas obras que se prolongarán durante 14 años. Y eso para contar no con un nuevo estadio, sino para rehabilitar uno que es cierto que tiene un gran vínculo emocional con la afición, pero también tiene unas deficiencias importantísimas. A priori puede resultar chocante, pero a mí me gusta poner el ejemplo del Atlético de Madrid: en su momento el derribo del Vicente Calderón y el traslado del club se hizo con un rechazo social enorme. Hoy ya nadie lo recuerda y los aficionados aceptan el Metropolitano como propio”.
-¿Qué ventajas le ve a esta opción?
“Ya he citado algunas de peso: los terrenos son públicos, con lo que evitamos largos procesos de expropiación, ya estamos inmersos en el trámite de la modificación del Plan General y crearíamos un complejo deportivo de primerísimo nivel. Añadiría el factor de la movilidad. La ubicación en Las Mantecas facilitaría la accesibilidad de miles de aficionados y descongestionaría el centro de Santa Cruz”.
-¿Le ha planteado ya la propuesta al Cabildo?
“Voy a hacer una propuesta formal a la presidenta del Cabildo, aprovechando que las relaciones entre ambas instituciones son muy buenas y estamos en un momento óptimo para que se produzca una colaboración estrecha ante un proyecto de esta envergadura. Mi obligación como alcalde es proponer una solución real y factible en el menor plazo posible. Y la propuesta que llevaremos al Cabildo es que, ya que La Laguna está inmersa en la gestión de una infraestructura deportiva tan importante como es la construcción de un nuevo pabellón, ponemos también a disposición de la administración insular 40.000 metros cuadrados de suelo para que valore construir ahí un nuevo estadio. Podemos asumir las dos infraestructuras, porque esta isla de Tenerife necesita un espacio como el que se puede llevar a cabo en este entorno del área metropolitana”.
-Justo hoy [ayer], durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del Cabildo, se deslizó la posibilidad de que el La Laguna Tenerife pudiese utilizar un futuro Tenerife Arena que podría estar en los terrenos de la antigua refinería. ¿Qué opina sobre esto?
“Insisto en que La Laguna cuenta ya con ese suelo y lo pone a disposición pública. Yo puedo llegar a entender que en estos momentos del mandato haya quien quiera lanzar mensajes más o menos interesados, pero tenemos que darle un poco de sentido común a todo lo que se proyecte, especialmente en lo que se refiere a grandes infraestructuras, porque la gente no es tonta. El Ayuntamiento de La Laguna está comprometido con la construcción de su nuevo pabellón, y lo que esperamos es que las demás administraciones nos apoyen en este proyecto que es también un proyecto para toda la isla de Tenerife”.