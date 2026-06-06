La diseñadora Silvia Fernández acerca lo mejor de la moda nacional a Tenerife

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE) 2026 ha vivido, hoy sábado 6 de junio, su tercera jornada de desfiles y actividades, consolidando que el Recinto Ferial y toda la isla son el epicentro del diseño, la innovación y la industria textil y de la moda mundial. La programación ha estado marcada por la perfecta convivencia entre la frescura de la Zona Urban, con sus propuestas de talleres y sinergias tradicionales, y las colecciones exclusivas presentadas en la Caja Negra.
Precisamente este espacio, la diseñadora Silvia Fernández presentó la colección “Brío”, una propuesta que utiliza el blanco y el negro como emblema de poder. Los diseños de la leonesa utilizan recursos tradicionales como los lunares, que son reinventados para lucir más sofisticados, o pedrería que atrapa la luz para mostrar más fuerza en el instante que salen a la pasarela.
El desfile, que ocupó las más de 500 localidades de la Caja Negra, fue a las 19:30 de la tarde de la tercera jornada de la SIMTE.
Alta costura y vanguardia en la Caja Negra
El amplio calendario de desfiles de la Caja Negra comenzó a las 13:30 horas con Mefaldas Tú, Flystyle Tenerife y Lorena Gianinni, firmas adscritas a Tenerife Moda. El bloque de las 16:00 horas contó con las colecciones de Sandra Viera, Diego Filst y Paloma Suárez, dando paso a las 17:30 horas a los diseños de las firmas Viperinas, Void y David Moss.
La agenda de la tarde continuó a las 19:30 horas, con la presentación de las nuevas propuestas sobre la pasarela de Inmaculada Rodrigues, José Acosta y Silvia Fernández. Las dos primeras firmas, también adscritas a Tenerife Moda, compartieron espacio con la que es una de las diseñadoras españolas con más proyección internacional.
La programación terminó a las 21:00 horas, cuando el público disfrutó de los diseños de Amarca, Rodrigo Piñeiro y KOII. Esta última fila sorprendió a los asistentes porque Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, desfiló durante su pasarela en la Caja Negra, una colaboración que une a los sectores textiles y de la moda de este país con Tenerife.
El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, subrayó que “la agenda de hoy evidencia el enorme potencial de nuestra industria, convierto a Tenerife en un nodo donde confluyen estilos y tendencias de todas partes del mundo”. Medina destacó, además, que “el éxito de la convocatoria demuestra que el público respalda con fuerza la evolución y el talento de las marcas de Tenerife”, lo que sitúa a este sector “como una parte estratégica en la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico de la isla”.
Espacio urbano y artesanía viva
La actividad de la Zona Urban comenzó a las 12:00 horas activando su pasarela con las firmas streetwear Sant Club y Dope Mine. Por la tarde, a las 15:00 horas, el espacio sumó valor práctico con la celebración del Taller de Joyería Artesanal Urbana, una acción formativa ofrecida por el taller Mararte donde cuatro influencers crearon su propio anillo. A las 16:30 horas llegó uno de los momentos destacados de la agenda con la presentación “Celebrando nuestras raíces: el Calado Canario entre tradición y actualidad”, un proyecto conjunto liderado por Carmen Díaz y Dorada Especial, donde se puso en valor la artesanía insular y los valores tradicionales de la isla.
La pasarela continuó a las 18:30 horas con un dinámico bloque de desfiles encabezado por Adidas junto a las firmas Uniko y Caviar de la Rue. El cierre de este espacio se completó a las 20:15 horas con la presentación de la colaboración de las firmas Moly – Mojo Wax.
La actividad de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife continuará mañana, domingo 7 de junio, con una intensa agenda en torno a la barbería masculina. Toda la programación del evento puede consultarse en este enlace: https://tenerifemoda.com/simte26/