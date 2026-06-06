Cambio importante en el trafico en Santa Cruz por la visita del Papa a Tenerife: un carril solo podrá ser utilizado por guaguas

La movilidad urbana en la capital tinerfeña sufrirá una metamorfosis radical de manera inminente. La histórica visita del Papa a Tenerife, programada de forma oficial para el próximo viernes 12 de junio, ha obligado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a diseñar un plan de contingencia circulatorio de dimensiones inéditas. Con el firme propósito de mitigar el previsible colapso de las arterias principales de la ciudad y priorizar el uso del transporte colectivo, las autoridades locales han decretado la implantación de carriles preferenciales, el cierre perimetral de accesos estratégicos y severas limitaciones de estacionamiento.
Este protocolo extraordinario alterará los desplazamientos habituales de miles de ciudadanos que acceden diariamente al centro neurálgico de Santa Cruz desde los municipios metropolitanos, del norte y del sur. El consistorio ha advertido de que la rigidez de las medidas responde a los estrictos criterios internacionales exigidos por las fuerzas de seguridad del Estado para el desplazamiento de la comitiva pontificia del papa León XIV.
Visita del Papa a Tenerife: los nuevos carriles bus obligatorios
La columna vertebral del nuevo plan de tráfico se concentra en la red vial interna del municipio. Para asegurar la fluidez de las guaguas públicas y el transporte discrecional de los peregrinos, el carril derecho de la avenida Tres de Mayo se reconvertirá en una vía de uso exclusivo para el transporte público. Esta medida de urgencia se aplicará en el sentido ascendente de la marcha, abarcando el tramo completo que discurre desde la Glorieta Manuel Bethencourt del Río hasta la Turboglorieta del Rotary Club, el punto crítico que conecta de forma directa con los ramales de salida hacia las autopistas del Sur (TF-1) y del Norte (TF-5).
De manera complementaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado que la calle Fomento, ubicada en los aledaños del Intercambiador de Transportes, dispondrá también de una plataforma reservada con las mismas características exclusivas. Ambas vías singulares permanecerán operativas y vigiladas durante las 24 horas del día 12 de junio, impidiendo el acceso, detención o circulación de cualquier tipo de vehículo utilitario privado.
Cierre de la TF-4 y prohibición de accesos desde la madrugada
Las restricciones más severas afectarán directamente a los flujos que conectan las autopistas con el litoral capitalino. El dispositivo policial ejecutará el corte total del acceso a Santa Cruz a través de la autovía de penetración TF-4. Este bloqueo comenzará de forma anticipada a las 03:00 horas de la madrugada, permitiendo únicamente el paso en este sector a los vehículos que cuenten con una autorización oficial expresa. La restricción se recrudecerá notablemente a partir de las 09:00 horas de la mañana, momento en el que el carril quedará reservado de manera estricta y exclusiva para las comitivas que dispongan de escolta de seguridad.
Para canalizar el volumen masivo de guaguas y vehículos colectivos que se desplazarán desde otras islas y localidades de la provincia, el área de Seguridad Ciudadana ha reconfigurado el mapa de aparcamientos de la ciudad. Se inhabilitarán de forma general los espacios comunes de estacionamiento del Parque Marítimo y del Palmetum, así como la totalidad de la calle Víctor Zurita Soler. Dichos emplazamientos se reservarán en exclusividad para las flotas de transporte discrecional autorizadas. Las autoridades locales recuerdan que todo el operativo se mantendrá bajo una evaluación constante en tiempo real, por lo que el esquema de cortes de tráfico podría sufrir modificaciones repentinas obligadas por las necesidades del cordón de seguridad del Sumo Pontífice.