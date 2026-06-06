Grave accidente en la TF-21: un helicóptero medicalizado interviene de urgencia

Un motorista de 73 años de edad ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Vilaflor, en el sur de Tenerife. El incidente consistió en una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta, lo que obligó al despliegue inmediato de un importante contingente de seguridad y emergencias, incluyendo un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El suceso se localizó en la carretera TF-21, concretamente a la altura del kilómetro 71. La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre el fuerte impacto entre ambos vehículos. Los alertantes solicitaron asistencia médica urgente para el conductor de la motocicleta debido a la gravedad de las lesiones visibles tras la caída.
Desde el centro de coordinación se activaron de inmediato los recursos necesarios para atender la emergencia en la vía. Al lugar del siniestro acudieron una ambulancia de soporte vital básico y el equipo sanitario del helicóptero medicalizado del SUC, junto a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de la demarcación.
El personal sanitario de la ambulancia terrestre fue el primero en acceder al lugar, procediendo a realizar la valoración inicial del afectado y prestándole la asistencia sanitaria de urgencia requerida en estos casos. Posteriormente, el equipo médico del helicóptero medicalizado continuó con las labores de asistencia especializada y estabilización hemodinámica del paciente para garantizar la seguridad del traslado por vía aérea.
Según la valoración médica oficial facilitada por el SUC, el herido presentaba diferentes politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia en carretera. Una vez estabilizado a bordo de la aeronave, el paciente fue evacuado de forma preferente en el helicóptero medicalizado directo hacia el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó para recibir tratamiento especializado.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el punto kilométrico de la TF-21 se encargaron de regular el tráfico rodado para facilitar el aterrizaje de la aeronave del SUC en condiciones seguras. Asimismo, procedieron a realizar el atestado correspondiente con el fin de esclarecer las causas y circunstancias que originaron la colisión frontal entre el coche y la moto. Los efectivos de la Policía Local también colaboraron en el aseguramiento de la zona afectada por el siniestro.