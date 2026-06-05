Se fuga de la cárcel para dedicarse a robar trasteros en Canarias

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife (Lanzarote) a un hombre de 43 años como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en trasteros de edificios residenciales y que se encontraba fugado de un centro penitenciario.
La investigación comenzó tras la denuncia de un robo con fuerza cometido en un edificio, donde el autor había accedido al interior tras forzar la puerta principal para posteriormente fracturar el acceso a uno de los trasteros y sustraer diversos enseres, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
En este sentido, las imágenes de videovigilancia han permitido a los investigadores reconstruir los movimientos del sospechoso e identificarlo como un conocido delincuente especializado en delitos contra el patrimonio.
Así, se pudo localizar y detener al presunto autor en Arrecife, a quien se le han intervenido diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos con fuerza en el momento del arresto.
Durante las comprobaciones, los agentes han constatado que el detenido cumplía condena en un centro penitenciario y que no había regresado tras disfrutar de un permiso laboral concedido a finales del mes de abril.
Por ello, el arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.