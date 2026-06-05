Detenido un hombre en Granadilla por violencia de género

Agentes de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), pertenecientes a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife).
La actuación se inició tras recibirse una alerta a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112), que comunicó un posible episodio de violencia de género.
Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, donde realizaron las correspondientes comprobaciones y actuaciones policiales, recoge una nota del cuerpo.
Tras la intervención y una vez recabados los indicios necesarios, se procedió a la detención del presunto autor y a la confección de las oportunas diligencias para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.