violencia de género

Detenido un hombre en Granadilla por violencia de género

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos
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Agentes de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), pertenecientes a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife).

La actuación se inició tras recibirse una alerta a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112), que comunicó un posible episodio de violencia de género.

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Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, donde realizaron las correspondientes comprobaciones y actuaciones policiales, recoge una nota del cuerpo.

Tras la intervención y una vez recabados los indicios necesarios, se procedió a la detención del presunto autor y a la confección de las oportunas diligencias para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

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