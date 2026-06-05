Tenerife lidera el aumento de la criminalidad en las Islas

La criminalidad subió un 3,7% en Canarias durante el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, al registrar un total de 28.320 delitos, 1.021 más, si bien bajaron un 30% los homicidios al contabilizarse siete frente a los 10 cometidos en los tres primeros meses de 2025.
Según el balance de criminalidad hecho público ayer por el Ministerio del Interior, por provincias, la actividad delictiva subió un 5,6% en la de Santa Cruz de Tenerife y un 1,9% en la de Las Palmas en los tres primeros meses de este año en relación con el mismo periodo de 2025.
Sin embargo, un análisis más detallado de dichas estadísticas desvela que, en realidad, este aumento de la criminalidad en las Islas se ha producido en Tenerife y Gran Canaria, con subidas del 6,8% y 5,9% respectivamente, mientras en las otras cinco han bajado los delitos, especialmente en El Hierro (-26,4%) y La Palma (-16,6%).
Desde una perspectiva regional, reseñar que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria subieron durante el referido periodo en las Islas un 2,8% y los robos con violencia e intimidación aumentaron un 7%, mientras que los cometidos en domicilios un 7,8% y la sustracción de vehículos un 30%.
Por el contrario, en Canarias bajaron los delitos contra la libertad sexual, un 7,4%, y los de tráfico de drogas un 5%, entre otros.
En cuanto a la cibercriminalidad, aumentó un 4% en el Archipiélago en el primer trimestre de 2026, con una subida de un 4,6% en el caso de las estafas informáticas, lo que se enmarca en su conocida tendencia alcista aunque notablemente a un ritmo inferior que la registrada en trimestres anteriores.
En el conjunto de España, la criminalidad ha subido un 1%, pero en el ámbito estatal sí preocupa que los asesinatos suban un 10% de los asesinatos. A este respecto, cabe añadir que los tres únicos asesinatos en la provincia tinerfeña desde enero a marzo tuvieron lugar dentro del término municipal de Arona.