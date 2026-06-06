Fiesta de la Cerveza, Día del Niño y el regreso más esperado: el programa completo de María Jiménez

El barrio de María Jiménez, ubicado en el Distrito Anaga de Santa Cruz, inicia la celebración de sus tradicionales fiestas patronales. El calendario de actos se extenderá del 6 al 24 de junio, configurando una programación diseñada para todos los públicos donde se prioriza la música, las actividades familiares, el deporte, las tradiciones canarias y la convivencia vecinal.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que estas celebraciones de los barrios representan una parte esencial de la identidad santacrucera, destacando la combinación de tradición, cultura, deporte y ocio.
Por su parte, la concejala delegada del distrito Anaga, Gladis de León, ha puesto en valor el trabajo conjunto de la comisión de fiestas y el movimiento vecinal para sacar adelante este programa participativo, confirmando el respaldo económico del distrito para preservar estas celebraciones.
En la misma línea, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha refrendado la estrecha colaboración entre su área, los distritos y el tejido vecinal para garantizar la continuidad de estos espacios.
Calendario de actos de la primera semana
El programa arranca el sábado 6 de junio en la plaza de la Iglesia. A partir de las 10:30 horas se celebrará el Día del Niño. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la Fiesta de la Cerveza, que estará acompañada por una gran verbena popular.
El domingo 7 de junio, a las 19:00 horas, se desarrollará la Gala de Elección de la Reina y Princesa Infantil, uno de los actos con mayor arraigo en la comunidad. La actividad musical se retomará el viernes 12 de junio a las 22:30 horas con una nueva verbena popular en la plaza del barrio.
El sábado 13 de junio, desde las 10:00 horas, la programación incluye la Exposición de Coches Tuning y Vehículos Clásicos, orientada a los aficionados del sector del motor. La jornada cerrará a las 22:30 horas con otra verbena. El domingo 14 de junio se dedicará a la cultura tradicional canaria con un Festival Folclórico y una exhibición del Juego del Palo, programados para las 18:00 horas.
Recta final y actividades deportivas
Los eventos de la última semana comenzarán el viernes 19 de junio a las 22:30 horas con baile popular. El sábado 20 de junio concentrará una jornada de carácter deportivo y social:
- A las 10:00 horas: Mercadillo del Trueque y sesión de zumba al aire libre.
- A las 11:00 horas: Tradicional partido de fútbol entre solteros y casados.
- A las 18:30 horas: Final del Torneo del Tute homenaje a Germán Armas Acosta.
- A las 22:30 horas: Verbena popular.
El domingo 21 de junio la jornada se iniciará a las 07:00 horas con la Diana Floreada a cargo de la Agrupación Musical La Fuente de Tejina, concluyendo las actividades del día con una verbena a las 18:00 horas.
El regreso de San Juan y el día grande
La principal novedad de esta edición ocurrirá el martes 23 de junio, fecha en la que María Jiménez vuelve a celebrar las tradicionales Hogueras de San Juan. Este acto es posible gracias a la colaboración entre el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la comisión de fiestas y los colectivos del barrio.
El miércoles 24 de junio, día grande del barrio, se reservará para los actos solemnes. A las 20:00 horas oficiará la Santa Misa seguida de la tradicional procesión por las calles de la localidad.
Finalmente, el sábado 27 de junio a las 08:00 horas, se realizará la excursión para los mayores del barrio con un recorrido por diferentes puntos de la isla que incluye desayuno y almuerzo. Las plazas para esta última actividad son limitadas y requieren inscripción previa.