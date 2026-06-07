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Susto en una cafetería de Gran Canaria: una discusión termina en un ataque con un cuchillo

El suceso, investigado por la Policía Nacional en el barrio de San Lorenzo, se saldó con un hombre herido tras sufrir un corte en la oreja
Susto en una cafetería de Gran Canaria: una discusión termina en un ataque con un cuchillo
Patrulla Policía Nacional. Archivo
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Un hombre ha sido agredido presuntamente con arma blanca en la noche de este sábado en la cafetería de la estación BP de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado Policía Nacional.

Los hechos, en los que intervino Policía Local, sucedieron sobre las 21.45 horas en la citada cafetería, donde un hombre expuso que había sufrido una agresión por parte de un varón que presuntamente intentó clavarle un cuchillo durante una discusión, produciéndole un corte en la oreja.

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El presunto autor de los hechos, señalan, fue posteriormente identificado, si bien no ha sido detenido. El atestado ha sido instruido en la Comisaría de Policía Nacional del distrito centro de la capital grancanaria.

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