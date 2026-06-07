Nuevo rescate en el Teide: el mal de altura sorprende a una mujer de 67 años

Un domingo de excursión en la zona más alta de Tenerife ha estado a punto de transformarse en una auténtica tragedia familiar. Las alertas saltaron en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias cuando se notificó el colapso de una senderista en plena cumbre. De forma inmediata, las autoridades activaron un complejo rescate en el Teide para auxiliar a una mujer de 67 años que presentaba síntomas graves de desorientación y pérdida de conocimiento, un suceso que obligó a desplegar recursos por tierra y aire en el municipio de La Orotava.
Un aparatoso rescate en el Teide moviliza al helicóptero del GES
El reloj marcaba las 13:10 horas cuando el teléfono de emergencias recibió la llamada de auxilio. Los testigos presenciales informaron de que una mujer se había desplomado repentinamente, mostrando signos evidentes de un problema físico grave derivado de las condiciones extremas de la altitud. Ante la dificultad de acceso y la necesidad de una evacuación médica veloz, se determinó que la mejor opción era la intervención del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Mientras la unidad aérea se aproximaba a las faldas del pico más alto de España, el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de la Cruz Roja, que se encontraba prestando servicio en las inmediaciones del Parque Nacional, se encargó de la asistencia sanitaria inicial. Los paramédicos estabilizaron a la víctima en el lugar, controlando sus constantes vitales hasta que el aparato del GES logró tomar tierra en una maniobra de alta precisión debido a la orografía del terreno volcánico y las corrientes de viento habituales en la zona.
Diagnóstico en tierra: síncope agudo por mal de altura
Una vez que los rescatadores consiguieron asegurar a la paciente en la camilla del helicóptero, se inició el traslado aéreo inmediato hacia la helisuperficie de La Guancha, el punto estratégico fijado para el transfer sanitario. En dicho enclave esperaba una ambulancia de soporte vital del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal médico se hizo cargo de la afectada de manera inmediata.
Tras una primera valoración en firme sobre el asfalto, el equipo sanitario de emergencias corroboró el diagnóstico preliminar: la mujer de 67 años había sufrido un cuadro severo de mal de altura que le había desencadenado un síncope obstructivo. Aunque la paciente comenzó a recuperar la consciencia de forma paulatina una vez que se redujo la altitud y recibió oxígeno suplementario, los facultativos ordenaron su traslado inmediato en la ambulancia del SUC al Hospital del Norte para someterla a un examen clínico exhaustivo y descartar posibles secuelas cardiovasculares.
Coordinación ejemplar de los cuerpos de seguridad de Tenerife
El éxito de este rescate en el Teide no fue casualidad, sino el resultado de una intervención conjunta perfectamente coordinada por la sala operativa del 112 de Canarias. La gravedad de la situación en un entorno de alta montaña requirió la movilización y el apoyo logístico de múltiples organismos públicos que operan habitualmente en el Parque Nacional.
En la resolución del incidente participaron activamente los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes aseguraron la zona de intervención, junto con los Guardas Rurales de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, vitales para guiar a las asistencias en los senderos protegidos. Asimismo, patrullas de la Policía Local de La Orotava y agentes de la Guardia Civil colaboraron en la gestión del tráfico y la seguridad perimetral, garantizando que el helicóptero y las ambulancias pudieran operar sin interferencias del turismo masivo que abarrota la cumbre tinerfeña cada fin de semana. Las autoridades recuerdan la importancia de la aclimatación previa antes de ascender a cotas superiores a los 3.000 metros para evitar este tipo de colapsos médicos.