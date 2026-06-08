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Elevan a 6 los heridos por el impacto del tranvía de Tenerife: el conductor de la grúa “positivo en drogotest”

El impacto provocó el descarrilamiento del tranvía y ha generado importantes incidencias en la zona
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Seis personas han resultado heridas de carácter leve este lunes tras la colisión entre un camión grúa y el tranvía de Tenerife a la altura de la rotonda de Taco, en el entorno del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El suceso se produjo a las 12:18 horas, pasado el puente de la antigua PepsiCola, cuando el vehículo impactó contra el tranvía, provocando el descarrilamiento de la unidad y generando importantes incidencias en la zona.

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Según ha confirmado el 112 Canarias, los 6 afectados presentaban lesiones de carácter leve. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, otros dos a Hospiten Rambla y los dos restantes a Quirón Tenerife.

Además, la Policía Local ha confirmado a este periódico que el conductor del camión grúa ha dado positivo en el drogotest realizado tras el accidente.

Retiran el vehículo implicado y regulan el tráfico en la zona

El vehículo implicado ya está siendo retirado de la zona, mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar y se regula el tráfico en el entorno del accidente.

Tras la colisión, se activó un amplio dispositivo de emergencias, con la intervención de Bomberos, patrullas de la Policía Local, motoristas y recursos sanitarios.

En un primer momento se había informado de dos personas heridas, aunque la actualización facilitada por el 112 Canarias eleva finalmente a 6 el número de afectados, todos ellos con valoración sanitaria leve.

Retrasos y servicio interrumpido entre Taco y Chimisay

Desde Tranvía de Tenerife han informado de que, a consecuencia del accidente con un camión a la altura del Hospital La Candelaria, la Línea 1 circula con retraso.

La compañía ha comunicado que se mantiene el servicio únicamente entre los tramos Trinidad-Taco e Intercambiador-Chimisay, mientras que el trayecto entre Taco y Chimisay permanece sin servicio.

El suceso ha generado retenciones y complicaciones en la movilidad en una zona especialmente transitada del área metropolitana.

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