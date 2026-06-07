Tragedia en La Palma: sufre un accidente, sale por su propio pie y cae por un barranco de 10 metros

Un trágico accidente de tráfico registrado en el municipio de Santa Cruz de La Palma se ha saldado con el fallecimiento de un hombre de 32 años. El suceso se produjo tras la salida de vía y posterior vuelco del automóvil en el que viajaba, complicándose la situación cuando el afectado se precipitó de manera accidental por un desnivel de unos 10 metros de profundidad.
Los hechos ocurrieron en la Vía Exterior de la capital palmera. A las 23:38 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un vehículo de motor se había salido de la calzada y, posteriormente, había volcado en la zona.
Según los datos facilitados por los servicios de emergencia, el conductor y único ocupante consiguió salir del habitáculo del vehículo por sus propios medios tras el impacto. Sin embargo, al comenzar a deambular por los alrededores del punto del siniestro, el varón se precipitó de forma accidental por un barranco de unos 10 metros de altura.
Rescate de los bomberos y asistencia médica
La sala operativa del 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de seguridad y emergencias. Efectivos de los Bomberos de La Palma se desplazaron con rapidez al lugar de los hechos para hacerse cargo de las maniobras de rescate del afectado en el fondo del barranco, logrando su evacuación hasta la superficie para trasladarlo a la zona donde esperaba el personal sanitario.
En el operativo participó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como personal médico y de enfermería de Atención Primaria adscrito al centro de salud de Santa Cruz de La Palma. Los profesionales sanitarios asistieron al conductor en primera instancia, confirmando que presentaba politraumatismos de carácter grave.
Tras prestarle la asistencia médica inicial y estabilizarlo en la vía pública, el herido fue trasladado de urgencia hacia el hospital de la isla en la ambulancia sanitarizada, requiriendo el acompañamiento del facultativo del centro de salud debido a la gravedad de su situación. El paciente ingresó en el centro hospitalario en estado crítico y finalmente falleció debido a la extrema gravedad de las lesiones que presentaba.
Despliegue de seguridad en la zona
El accidente motivó una movilización masiva de los cuerpos de seguridad. Agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las causas de la salida de vía, mientras que la Policía Nacional asumió la gestión de las diligencias judiciales pertinentes tras confirmarse el deceso. Por su parte, la Policía Local colaboró activamente en la regulación del tráfico y en el apoyo al resto de los recursos de emergencia desplegados.
En el lugar del siniestro también se personaron miembros del personal de vigilancia y control de los túneles de la vía, quienes procedieron a asegurar la zona de la calzada, junto con efectivos de Protección Civil que prestaron tareas de soporte durante toda la intervención.