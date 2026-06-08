Impulsan un manifiesto contra la censura ideológica en las escuelas y exigen al Gobierno de Canarias que rectifique su instrucción

Más de una treintena de entidades sociales y casi un millar de personas han firmado un manifiesto público impulsado recientemente por la sociedad civil para rechazar el polémico apartado 3.4 de la Instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sobre organización y funcionamiento de los centros de enseñanza no universitarios, al entender que podría abrir la puerta a una censura ideológica en la educación pública canaria.
En el manifiesto se destaca que la imprecisión en la redacción del citado apartado hace que pueda ser utilizada “como la excusa perfecta para el establecimiento de una clara censura ideológica en forma de pin parental encubierto que impediría que los centros educativos sostenidos con fondos públicos puedan incluir entre sus actividades complementarias formaciones específicas vinculadas con la defensa de los derechos de las personas y colectivos vulnerables por entender que no entra dentro de la neutralidad ideológica requerida por la mencionada instrucción”.
Asimismo, se señala que “es imprescindible que los contenidos formativos de las diversas asignaturas se refuercen con actividades complementarias que fomenten la transmisión de valores vinculados con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, aspectos que pueden ser claramente perseguidos o desautorizados gracias a esta imprecisa instrucción”.
En este sentido, las personas y entidades firmantes del citado manifiesto exigen a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias “una aclaración expresa con el fin de señalar que no podrán ser objeto de censura previa en aplicación de esta cláusula todas aquellas actividades complementarias que estén vinculadas con el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, excluyéndolas por tanto de las que suponen una quiebra de la neutralidad ideológica”.
A su juicio, “la educación en Canarias no puede estar supeditada a la posibilidad de censura por razones ideológicas derivadas de instrucciones ambiguas emitidas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias”, motivo por el cual se ha impulsado este comunicado cuyas firmas se trasladarán formalmente al ejecutivo autonómico.
Entre las entidades firmantes se encuentran la Plataforma Feminista 8M Tenerife, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, el Colectivo Feminista Mujeres en el Encuentro, la Asociación Domitila Hernández, la Asociación Feminista Mercedes Machado, la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), el Sindicato STEC de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, la Fundación Canaria de Pensamiento Crítico La Colectiva, la Fundación Canaria TAMAIMOS y múltiples entidades LGBTIQA+ como Diversas, Aperttura, Libertrans, Equidades, Caminar Intersex, Iris y la Federación Estatal LGTBI+.
Las impulsoras del manifiesto llaman a la ciudadanía y a los colectivos sociales a seguir firmando el manifiesto.