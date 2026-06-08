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Cómo ir a la Romería de La Orotava: líneas de guaguas y horarios

Además de los refuerzos según la demanda, Titsa añadirá salidas extraordinarias en los horarios habituales de tres de sus líneas principales
Romería de La Orotava 2025
Romería de La Orotava 2025. / Fran Pallero
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Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza las líneas 101, 108, 346 y 353 para acudir a la Romería de La Orotava, que se celebrará el próximo domingo 14 de junio, con salidas adicionales a las habituales, a partir de las 09:00 horas.

Además de los refuerzos según la demanda, la compañía indica en una nota que añadirá salidas extraordinarias en los horarios habituales de tres de sus líneas principales para dar cobertura a las horas de mayor afluencia de pasajeros.

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Horarios y líneas de Titsa para la Romería de La Orotava

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De esta forma, la línea 101 (La Laguna – La Orotava) suma viajes desde La Matanza en dirección a La Orotava a las 11:50, 12:35, 13:15, 13:55, 14:25, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:25 y 18:05 horas.  

Por su parte, la 351 (Puerto de la Cruz – Botánico – Estación de La Orotava) operará viajes adicionales en ambos sentidos con salidas desde Puerto de la Cruz entre las 09:25 a 21:25 horas con frecuencias aproximadas de cada hora. Desde La Orotava, los viajes extras se establecen de 09:50 a 21:50 horas.  

Por último, la línea 353 (Circular Puerto de la Cruz – Los Realejos – La Orotava) añade viajes de ida desde el Enlace de Los Realejos a las 11:50, 12:30, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05 (dos salidas), 15:40, 16:25 y 17:00 horas.

Titsa recuerda que todos estos cambios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.

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