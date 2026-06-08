Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza las líneas 101, 108, 346 y 353 para acudir a la Romería de La Orotava, que se celebrará el próximo domingo 14 de junio, con salidas adicionales a las habituales, a partir de las 09:00 horas.
Además de los refuerzos según la demanda, la compañía indica en una nota que añadirá salidas extraordinarias en los horarios habituales de tres de sus líneas principales para dar cobertura a las horas de mayor afluencia de pasajeros.
Horarios y líneas de Titsa para la Romería de La Orotava
De esta forma, la línea 101 (La Laguna – La Orotava) suma viajes desde La Matanza en dirección a La Orotava a las 11:50, 12:35, 13:15, 13:55, 14:25, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:25 y 18:05 horas.
Por su parte, la 351 (Puerto de la Cruz – Botánico – Estación de La Orotava) operará viajes adicionales en ambos sentidos con salidas desde Puerto de la Cruz entre las 09:25 a 21:25 horas con frecuencias aproximadas de cada hora. Desde La Orotava, los viajes extras se establecen de 09:50 a 21:50 horas.
Por último, la línea 353 (Circular Puerto de la Cruz – Los Realejos – La Orotava) añade viajes de ida desde el Enlace de Los Realejos a las 11:50, 12:30, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05 (dos salidas), 15:40, 16:25 y 17:00 horas.
Titsa recuerda que todos estos cambios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.