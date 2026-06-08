Un estudio de la ULL alerta: dos islas canarias perderán más de la mitad de su agua por el cambio climático

Un estudio de la ULL alerta sobre una drástica reducción de las reservas de agua en Canarias durante este siglo por el cambio climático. La investigación prevé pérdidas de hasta el 75% en islas como El Hierro y un agotamiento casi total en Gran Canaria debido al aumento de las temperaturas.
Alerta por la escasez de agua en el archipiélago
El catedrático Juan Carlos Santamarta Cerezal coordina este trabajo pionero de la Universidad de La Laguna. El informe analiza el balance hídrico climático natural del archipiélago. Este indicador mide exclusivamente el agua que el clima deja disponible en la naturaleza, sin contar los aportes artificiales de la desalación.
Los investigadores aplican la metodología FICLIMA para traducir los modelos globales a una escala local muy detallada. El análisis ofrece una resolución de 100 metros por primera vez en las islas. El estudio evalúa tres horizontes temporales hasta el año 2100 bajo diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.
La tendencia general muestra un descenso continuo de la disponibilidad de agua. El aumento de la temperatura media y la evaporación del terreno aceleran este grave problema. Además, la presión demográfica, la agricultura y el turismo intensifican la demanda del recurso.
El impacto del cambio climático en Canarias por islas
El documento revela que las zonas costeras presentan ya un balance hídrico nulo. El fenómeno incrementa el estrés hídrico general, pero afecta de forma distinta a cada territorio. Las islas occidentales sufren los mayores descensos porcentuales porque parten de una mayor disponibilidad inicial.
La situación dibuja un panorama crítico para los diferentes territorios:
- El Hierro: las proyecciones apuntan a reducciones alarmantes de entre el 50% y el 75% a finales de siglo.
- Tenerife: los modelos estiman una caída próxima al 50%, lo que restará entre 50 y 100 litros por metro cuadrado.
- Gran Canaria: el análisis proyecta un agotamiento casi completo de las reservas naturales en las montañas del norte y centro.
- Fuerteventura y Lanzarote: ambas islas sufren una aridez histórica y el repunte térmico agravará su escasez actual.
Soluciones urgentes frente a la crisis hídrica
Los autores proponen medidas adaptativas para garantizar la viabilidad de la economía y los ecosistemas. La desalación de agua de mar y la reutilización resultan fundamentales, pero exigen una mejora en la eficiencia energética. Los expertos sugieren vincular la producción industrial de agua a las energías renovables.
El sector agrícola requiere técnicas de riego eficiente y la implantación de cultivos más resistentes a las sequías prolongadas. Asimismo, los municipios necesitan mejorar las redes de almacenamiento y distribución para evitar pérdidas comerciales.
El estudio titulado Island water stress: analyzing Canary Islands’ hydrological response to climate change obtuvo el premio internacional 2026 Chris Binnie Award for Sustainable Water Management.
Los datos completos permanecen disponibles en la plataforma pública SICMA-Canarias. Las administraciones públicas deben integrar este análisis de resiliencia de forma inmediata en la futura planificación hidrológica regional.