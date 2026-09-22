Los cazadores, cazados: sorprendidos con 16 conejos muertos en una reserva natural de Canarias

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria intervinieron el pasado 15 de agosto un total de 16 conejos muertos a dos presuntos cazadores furtivos que fueron identificados y propuestos para sanción por actividad cinegética no autorizada en la Reserva Natural Especial de Los Marteles.
Así lo ha informado la Consejería insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, que agrega que, en concreto, los hechos tuvieron lugar en la víspera de la apertura del período hábil de caza en la Isla.
En este sentido, agentes que realizaban labores de vigilancia y policía medioambiental en este espacio natural protegido observaron tres vehículos estacionados en una pista forestal y varios perros de caza atados a los vehículos y al arbolado.
Por ello, establecieron un dispositivo de observación y seguimiento en el que localizaron dos mochilas y, tras inspeccionar la zona, hallaron en su interior y alrededores 16 cadáveres de conejo silvestre con evidencias de muerte reciente por causa no natural.
Ante los indicios de una presunta infracción cinegética grave relacionada con el furtivismo, los agentes de Medio Ambiente procedieron a intervenir los animales e identificar a las dos personas, que fueron propuestas para sanción ante la Administración competente.
Finalmente, el Cabildo de Gran Canaria ha recordado que la actividad cinegética debe desarrollarse dentro de los períodos, condiciones y espacios autorizados, y ha advertido de que las prácticas ilegales serán objeto de vigilancia y persecución por parte de los servicios de inspección medioambiental.
La institución insular subraya que estas actuaciones no se dirigen contra el colectivo de cazadores que desarrolla su actividad de forma legal y responsable, sino contra aquellas personas que incumplen deliberadamente la normativa y ponen en riesgo la conservación de la fauna y los espacios naturales protegidos.