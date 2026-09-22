MAC aborda las claves del absentismo y la salud mental laboral en un foro sobre bienestar organizacional

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha celebrado hoy en el Salón de Actos de su sede en Santa Cruz de Tenerife una jornada práctica dedicada a fortalecer el bienestar de los equipos, mejorar el liderazgo y optimizar la comunicación interna en las empresas. El foro, que reunió a unas 40 personas representantes de firmas asociadas a la entidad -en su gran mayoría directivos y responsables de Recursos Humanos-, situó el acompañamiento organizacional y la prevención de los riesgos psicosociales como palancas esenciales para reducir las bajas laborales, especialmente las de origen psicológico.
La apertura del encuentro corrió a cargo de Javier López, director de Atención al Mutualista y Seguridad e Higiene en el Trabajo de MAC, quien ofreció una radiografía actualizada sobre el impacto del absentismo laboral en Canarias, señalando que la cifra alcanzó un 9,4% al término del primer trimestre de 2026.
Durante la sesión, los ponentes profundizaron en las causas estructurales y emocionales detrás de estas cifras. El doctor Luis Alberto García García, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL), advirtió de que “sabemos lo que nos cuesta el absentismo, pero no sabemos lo que les pasa realmente a las personas”. En este sentido, recalcó que la prevención debe poner el foco en la detección temprana y subrayó que “no se trata de contener la situación, sino de comprenderla”.
Por su parte, el doctor Bosco González Delgado, filósofo y especialista en Neuroética, centró su intervención en la necesidad de abordar las dinámicas del sistema de trabajo. “Conocemos los síntomas, pero no la raíz del problema; el origen no está en las personas, sino en el propio sistema”, argumentó. González Delgado instó a conjugar datos objetivos con propuestas concretas y una nueva narrativa en la gestión humana, recordando que “las personas llevan todo el peso de su vida privada al puesto de trabajo”.
El foro se fundamentó en cuatro ejes clave para la transformación de los entornos laborales: confianza, escucha activa, respeto y personalización de las intervenciones.
Tras la sesión en Tenerife, la iniciativa tendrá su réplica el 24 de septiembre en el Salón de Actos de la sede de MAC en Las Palmas de Gran Canaria.