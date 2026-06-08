Imprudencia en el Macizo de Anaga: un conductor invade el carril contrario bajo una intensa niebla

Nuevo caso de conducción temeraria en Tenerife. En este caso, un lector ha enviado el vídeo que forma parte de este artículo, denunciando cómo un conductor circula con su vehículo por el medio de los dos carriles en el Macizo de Anaga y con baja visibilidad debido a la niebla.
El testigo graba la peligrosa maniobra desde otro vehículo que circula por la misma carretera.
El infractor avanza sin detenerse por las curvas ciegas de esta reserva de la biosfera, manteniendo una trayectoria errática durante varios kilómetros del trayecto de montaña. Este comportamiento multiplica la posibilidad de sufrir un choque frontal contra los residentes o los turistas que visitan el lugar.
El Macizo de Anaga concentra una alta densidad de tráfico debido a su indudable interés turístico y paisajístico. Los vecinos exigen medidas de control estables frente a los conductores que desprecian las normas básicas de circulación.