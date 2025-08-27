Adelantamiento temerario para subir al Teide: “Los ciclistas escaparon locos”

Un nuevo vídeo compartido en la red social ‘X’ (antiguo Twitter) ha vuelto a poner el foco en la peligrosidad de las maniobras imprudentes en las carreteras de acceso al Teide. El usuario @jjafonso1 publicó recientemente una grabación en la que se aprecia cómo un Audi blanco invade el carril contrario en pleno adelantamiento, justo en el momento en el que dos ciclistas descendían por la vía.
El vehículo estuvo a punto de rozar a los ciclistas y, tras completar la maniobra, el conductor frena bruscamente “sin sentido”, lo que sorprendió al resto de usuarios de la carretera. En lugar de activar los cuatro intermitentes para avisar de la maniobra, el conductor simplemente sacó la mano por la ventanilla para pedir disculpas, un gesto que generó más desconcierto que tranquilidad.
Los ciclistas escaparon locos, que ya te digo yo que si voy en bici y veo un coche venirme de frente tampoco me pongo a abanicar con la mano… ¡Qué horror esos accesos a El Teide! pic.twitter.com/QD5Ip4grzg— jjafonso (@jjafonso1) August 25, 2025
La situación fue grabada por el coche que circulaba detrás del Audi, cuyo ocupante calificó la acción como un auténtico peligro: “¡Qué horror esos accesos a El Teide!”, escribió en la publicación que rápidamente comenzó a viralizarse.
Este nuevo episodio se suma a las denuncias habituales sobre la falta de prudencia en las carreteras del Parque Nacional del Teide, un entorno natural que recibe a diario a cientos de vehículos, ciclistas y turistas. Las imágenes han reavivado el debate sobre la convivencia entre conductores y ciclistas, así como la necesidad de extremar las precauciones en unas carreteras especialmente transitadas y con tramos de elevada sinuosidad.