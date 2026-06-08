Drama en Radazul: una embarcación arrolla a un buceador de 30 años

Un grave accidente Radazul buceador ha conmocionado a los usuarios del litoral de El Rosario durante la tarde de este domingo. Un joven de 30 años de edad se debate entre la vida y la muerte en el hospital tras ser violentamente arrollado por una embarcación de recreo mientras practicaba pesca submarina en las inmediaciones del recinto portuario tinerfeño.
Los hechos se desencadenaron en torno a las 18:51 horas. En ese momento, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias comenzó a recibir múltiples llamadas de alerta. Los testigos presenciales advertían, con notable nerviosismo, que una lancha motora acababa de pasar por encima de un varón que se encontraba sumergido en el agua.
Detalles del accidente Radazul buceador y rescate a nado
A pesar de la violencia del impacto y del traumatismo severo sufrido, la víctima demostró un instinto de supervivencia sobrehumano. El afectado logró alcanzar el espigón del muelle a nado por sus propios medios, derramando las últimas fuerzas que le quedaban. Al percatarse de la extrema gravedad de la situación, varios bañistas que disfrutaban de la tarde dominical en la costa de El Rosario acudieron de inmediato en su auxilio. Con el apoyo crucial de una moto acuática particular, consiguieron estabilizarlo provisionalmente y trasladarlo con rapidez hasta la zona de pantalanes para facilitar el acceso de las asistencias sanitarias.
El despliegue de los servicios de emergencia en el muelle tinerfeño fue inmediato y masivo tras la llamada al 112. Hasta el lugar del suceso se desplazaron de urgencia dotaciones del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de los Bomberos de Tenerife, patrullas de la Policía Local de El Rosario y de Santa Cruz de Tenerife, así como agentes de la Guardia Civil. Fueron precisamente los miembros del cuerpo de bomberos los encargados de izar y trasladar al herido desde el pantalán hasta la zona segura donde se ubicaba la ambulancia medicalizada.
Pronóstico tras el suceso en el puerto de Radazul
El personal médico del SUC asistió de urgencia al afectado en el mismo recinto portuario. El primer diagnóstico confirmó que el joven presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter grave, compatible con el impacto directo de las hélices o el casco de la embarcación de recreo. Tras ser estabilizado en el interior de la unidad móvil, se procedió a su traslado urgente hacia el centro hospitalario de referencia en la isla.
El trayecto hacia el centro sanitario se realizó bajo la máxima urgencia debido al empeoramiento de las constantes vitales del herido. Varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife coordinaron un dispositivo de escolta en carretera para abrir paso a la ambulancia medicalizada, garantizando que el vehículo llegara en el menor tiempo posible al Hospital Universitario de Canarias (HUC). El afectado ingresó directamente en el área de urgencias en estado crítico.
Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso marítimo. Los agentes policiales ya han instruido las diligencias correspondientes para determinar si la embarcación de recreo cumplía con las distancias mínimas de seguridad costera y si la zona de pesca del buceador estaba debidamente señalizada con la boya reglamentaria. La comunidad náutica de Tenerife permanece atenta a la evolución médica del joven.