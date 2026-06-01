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Atlántico Sonoro une a Tenerife y La Gomera a través de la cultura

La agenda de este mes, que incluye el reconocimiento a la Asociación de Mujeres Gara, contempla música, teatro, talleres de silbo gomero y chácara, arte efímero y exposiciones
El silbo gomero será una de las manifestaciones culturales presentes en el festival. / DA
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El XXII Festival Atlántico Sonoro ofrece en junio un circuito cultural entre Tenerife y La Gomera. Tras su inicio en mayo con La Musicleta, se traslada al norte y sur de Tenerife para regresar a la Isla Colombina con una propuesta de talleres de silbo y chácara, una ruta teatralizada, dinámicas intergeneracionales y exposiciones fotográficas. La oferta se completa con citas musicales, una propuesta escénica y arte efímero integrado en el entorno natural.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno regional (Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural), el Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de Vallehermoso, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, GF Gran Costa Adeje y la Asociación Cultural Silbo Gomero.

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La agenda en Tenerife pone el foco en el patrimonio vivo y la participación ciudadana como motores de transformación. En el Norte, propone una inmersión en el aprendizaje compartido a través de los talleres intergeneracionales de Argelio González, psicólogo y pedagogo, que facilitarán un espacio de diálogo y encuentro entre generaciones, organizados conjuntamente con el área de Mayores, Igualdad y LGTBIQ+ del Ayuntamiento icodense (3 y 22 de junio).

En el Sur, el festival invita a explorar la identidad visual del Archipiélago. Durante este mes y el de julio, el hotel GF Gran Costa acogerá dos muestras fotográficas, a cargo de Tomás Rodríguez y Jesús Rodríguez. Ambos proyectos profundizan en la esencia y las singularidades del paisaje y la biodiversidad de las Islas.

LA IDENTIDAD

Vallehermoso recibe el grueso de la programación, que tendrá como eje central el reconocimiento a la Asociación de Mujeres Gara (26 de junio), que representa la esencia del festival: arraigo territorial, defensa de la identidad y la memoria, diversidad como valor y compromiso con el desarrollo local. La agenda continuará en Vallehermoso con la compañía Pieles, y su espectáculo Arahal (día 26), y los talleres de silbo gomero y de chácara y tambor (27).

También se celebrarán los conciertos del Piquete Típico Cubano, a cargo de Totó Noriega y Daniel Amat, y la Orquesta Rokecán (27), así como la instalación de una escultura efímera en madera en gran formato de Luigi Stinga, en el Mirador del Almendrillo (27), y la puesta en escena de la ruta teatralizada de Burka Teatro Hipótesis sobre el Edén (el domingo 28 de junio).

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