El Ficmec se despide de Garachico y estrena en las Islas ‘Ghost Elephants’

Sofija Stefanovic, la investigadora angloserbia y doctoranda en la Universidad de Cambridge, Premio Brote Joven del 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), asegura que “tenemos que entender y denunciar las lógicas coloniales e imperiales que han permitido que el colapso ecológico se convierta en una oportunidad para renovar las formas de despojo”. Stefanovic se cita hoy domingo con siete jóvenes de distintas islas del Archipiélago, convocados por el festival en la octava edición de su Foro Joven, un espacio de reflexión, diálogo y acción frente a la problemática ambiental.
Además, este domingo el Ficmec estrena en Canarias, en el antiguo Convento de San Francisco (18.00 horas), en Garachico, la película de Werner Herzog Ghost Elephants (Namibia, Angola, Estados Unidos, 2025), que participa en el concurso de largometraje documental de la sección oficial. Para asistir a la proyección es necesario comprar una entrada, a dos euros, en el enlace web https://tickety.es/event/ghost-elephants-ficmec-2026.
Ghost Elephants presenta al biólogo conservacionista y explorador de National Geographic Steve Boyes, en su seguimiento de una misteriosa y esquiva manada de elefantes fantasma por las tierras altas de Angola, en lo más profundo de sus bosques, una búsqueda en la que lleva más de una década. La cinta da cuenta de un viaje épico que emprende con algunos de los mejores rastreadores.
Werner Herzog es uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo, con una trayectoria de más de seis decenios como director, guionista y narrador. Autor de más de 80 películas, su obra explora los límites entre el ser humano, la naturaleza y la obsesión.
GASTRONOMÍA
La proyección del film del cineasta alemán cierra una jornada en la que destaca la gastronomía. A las 12.30, en la glorieta de San Francisco, tendrá lugar el Taller de Cata de Cervezas ecológicas Tierra de perros, de acceso libre. Antes, a las 10.30 se habrá abierto la sección de Cocina sostenible, con el acto Brunch de cine, que comienza con la proyección en el antiguo Convento de San Francisco de Aisha’s Story (Canadá, 2025), de Elizabeth Vibert y Chen Wang.
Las entradas para participar en Cocina sostenible en Garachico están agotadas; sin embargo, el público puede volver a disfrutar de esta sección en Icod el domingo 7 de junio (11.00 horas) en el Parque del Drago. Las localidades, a 10 euros, se pueden adquirir en el enlace web https://tickety.es/event/jota-urondo-un-cocinero-impertinente-ficmec-2026.
En Icod de los Vinos, el festival y el IES San Marcos buscan sorprender el paladar del espectador en la degustación que sigue al estreno en Canarias de Jota Urondo, un cocinero impertinente (Argentina, 2025), de Mariana Erijimovich y Juan Villegas. La película es un retrato de Javier Urondo, quien, en su Urondo Bar, va más allá de actuar como chef y se convierte en un anfitrión.