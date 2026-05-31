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Muere a los 104 años el filósofo Edgar Morin

Teórico del pensamiento complejo, el intelectual francés es uno de los más influyentes del siglo XX y principios del XXI
El filósofo y sociólogo galo Edgar Morin. / Pascal Guyot (AFP)
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El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin falleció este viernes a los 104 años de edad en París, según anunció su familia. Una muerte recordada desde el centro a la izquierda política, el “pensador del siglo”, según el presidente francés, Emmanuel Macron.

Filósofo teórico del “pensamiento complejo”, fue miembro de la Resistencia durante la ocupación nazi y participó en el Partido Comunista francés hasta su expulsión.

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Autor de unos 40 libros, se mantuvo activo en el debate político a pesar de su avanzada edad y tiene el reconocimiento por derribar las barreras entre disciplinas como la Historia, la Filosofía y la Ciencia.

Nacido en 1921, fue pacifista y activista antifascista en la década de 1930, miembro de la Resistencia y, posteriormente, opositor a la Guerra de Argelia. Fue miembro del Partido Comunista entre 1941 y 1951 y, más recientemente, defensor de un cambio para defender el medio ambiente.

“Soldado de la Resistencia, activista y espíritu libre, escritor y pensador del siglo, defensor de la naturaleza y de los pueblos, Edgar Morin fue la personificación del humanismo”, puso de relieve Emmanuel Morin

“Me entristece saber que el mundo ha perdido a uno de sus grandes pensadores”, declaró el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, en su homenaje a “un hijo de Ménilmontant, un antifascista y un activista por un despertar de conciencias”. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, ofreció un “sentido homenaje a la memoria de Edgar Morin” porque “un ejemplo nunca muere”.

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