Fallece un barranquista de 48 años tras sufrir un accidente en Tenerife

Un barranquista de 48 años falleció este domingo tras sufrir un accidente en el Barranco de Bujamé, en el macizo de Teno. Los servicios de emergencia del Cecoes 1-1-2 activaron un amplio dispositivo de rescate en Buenavista del Norte. El helicóptero del GES trasladó al afectado, mientras otros tres compañeros resultaron ilesos tras ser evacuados por tierra.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta a las 12:45 horas. El aviso informaba sobre un grupo de barranquistas con problemas en una zona de difícil acceso. De inmediato, se movilizaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Al llegar al lugar del incidente, los rescatadores descendieron mediante grúa hasta el punto exacto donde se encontraba el herido. El hombre presentaba un traumatismo craneal grave y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas durante la evacuación, los sanitarios confirmaron su fallecimiento debido a lesiones incompatibles con la vida.
Dispositivo de rescate en Buenavista del Norte
La aeronave del GES trasladó el cuerpo del fallecido hasta la helisuperficie de La Guancha. Allí quedó bajo la custodia de la Guardia Civil y las autoridades judiciales pertinentes. Mientras tanto, un equipo terrestre compuesto por bomberos y agentes de la Benemérita ascendió hasta el barranco para auxiliar al resto del grupo.
Los otros tres integrantes del equipo de barranquismo no presentaban lesiones físicas. Los efectivos de seguridad los acompañaron en la evacuación a pie hasta una zona segura. En el despliegue también participaron unidades del Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Local de Buenavista del Norte, que aseguraron el perímetro y las zonas de aterrizaje.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó inicialmente un helicóptero medicalizado y dos ambulancias al campo de golf de la localidad. Estos recursos permanecieron en preaviso para realizar una posible transferencia de heridos que finalmente no fue necesaria. Las autoridades insisten en extremar la precaución durante la práctica de deportes de montaña en el entorno del Barranco de Bujamé.