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Rescatado un hombre de 82 años tras sufrir un accidente en Los Silos

Fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital del Norte
Atropellan a una menor de 10 años en el norte de Tenerife
Ambulancia del SUC. / 112 Canarias
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Un hombre, de 82 años de edad, ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en el sendero de las charcas de Erjos, en el municipio de Los Silos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:26 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital del Norte.

Con la colaboración de bomberos del Consorcio de Tenerife, el personal del SUC accedió hasta el afectado para su rescate, asistencia y traslado al centro hospitalario.

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